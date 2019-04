Hamburg (ots) - Das Wirtschaftsforum der SPD weigert sich trotzausdrücklicher Aufforderungen des Schatzmeisters der SPD,verschärften Transparenzregeln zu folgen und Sponsoringbeträge imDetail offenzulegen. Die Verträge mit den Sponsoren ließen das nichtzu, sagte der Geschäftsführer des Wirtschaftsforums, Frank Wilhelmy,dem stern. Der Schatzmeister der SPD, Dietmar Nietan, hatte imDezember 2017 angekündigt, dass die SPD solche Beträge künftigveröffentlichen werde. Die gesteigerte Transparenz beim Sponsoringerwarte man nun "auch von politischen Zusammenschlüssen, die sich aufdie Sozialdemokratie berufen, aber nicht dem Statut der SPDunterliegen", erklärte Nietan damals. Im März 2018 verlangte er diesauch ausdrücklich in einem dem stern vorliegenden Brief an denSchatzmeister des Wirtschaftsforums, Harald Christ. Beim Sponsoringseien "die in den Verhaltensregeln getroffenen besonderenBestimmungen zu beachten". Nietan mahnte den Verein, "jeden Anscheinzu vermeiden, dass durch Geldzuwendungen (einschließlichMitgliedsbeiträge) ein politischer oder ökonomischer Vorteil erworbenwerden kann".Das Wirtschaftsforum veröffentlicht dennoch bis heute lediglichdie Namen der Sponsoren und den Gesamtbetrag der dadurcheingeworbenen Gelder, im Jahr 2018 die Summe von 110.000 Euro. Fürinterne Debatten sorgten nach Informationen des stern auchDinner-Runden mit SPD-Politikern, die Christ gelegentlich in seinerPrivatwohnung veranstaltet. Zu ihnen werden sowohl Mitglieder desWirtschaftsforums eingeladen wie Wirtschaftsvertreter, die das Forumals zahlende Mitglieder gewinnen will. Im Juni 2017 ließ sich Christnach dem stern vorliegenden Informationen etwa 2900 Euro als Kostenfür zwei "Multiplikatorendinner" erstatten, überwies die gleicheSumme dann aber drei Monate später an das Forum zurück. Die Ausgabenfür Treffen im kleinen Kreis, zu denen nicht alle Mitgliedereingeladen waren, passten offenbar nicht zur damals geltendenSatzung, wonach "jedes Mitglied" berechtigt war, "an allenangebotenen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen". Im September2018 änderte das Wirtschaftsforum eigens diese Satzung. Anders alsvorher stehen nun nicht mehr alle Veranstaltungen allen Mitgliedernoffen.Detaillierte schriftliche Fragen des stern zu den Vorgängen ließdas Wirtschaftsforum unbeantwortet. Ein SPD-Sprecher verteidigtejetzt auf Anfrage des stern die Praxis, dass das Wirtschaftsforum,anders als vom SPD-Schatzmeister gefordert, die Sponsoringsummennicht im Einzelnen offenlegt. Der Verein sei "ein unabhängigerunternehmerischer Berufsverband", der "keine finanziellen oderstrukturellen Verbindungen zur SPD" habe. Aufgrund dieser"Sonderstellung" sei "es nicht möglich", die Verhaltensregeln der SPD"eins zu eins" anzuwenden.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468, gruengreiff.sabine@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell