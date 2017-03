stern: Rheinmetall beteiligt sich an Panzerproduktion in der Türkei

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Hamburg (ots) - Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetallbereitet eine Beteiligung an der Produktion von Panzern in der Türkeivor. Nach Informationen des stern, der türkischen ExilredaktionÖzgürüz und des Recherchezentrums Correctiv sind die Vorbereitungenbereits weit gediehen. Wie der stern berichtet, sucht Rheinmetall zurZeit Manager und Ingenieure für die Entwicklung und Produktiongepanzerter Fahrzeuge "an den Standorten Istanbul und Izmir". DasUnternehmen bestätigte, dass es mit 40 Prozent an dem neuenGemeinschaftsunternehmen namens RBSS beteiligt ist. Weitere Teilhabersind die türkische Firma BMC des Geschäftsmanns Ethem Sancak sowiedie Holding Etika Strategi aus Malaysia."Dass der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall gerade jetzt in diePanzerproduktion in der Türkei einsteigt, ist ein ungeheuerlicherVorgang", sagte die Linken-Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen demstern. Das Vorhaben sei geradezu "verbrecherisch". Rheinmetallverteidigte hingegen die Pläne für die Rüstungsproduktion amBosporus. Die Türkei sei "ein voll integrierter Nato-Partner" und bisheute ein EU-Beitrittskandidat. In Izmir baut dieRheinmetall-Partnerfirma BMC heute schon Lkw und Militärfahrzeuge.Über den Standort des neuen Unternehmens gibt es laut Rheinmetall"noch keine endgültige Entscheidung". Östlich von Istanbul hat sichBMC aber bereits ein 222 Hektar großes Areal für eine neueProduktionsstätte für gepanzerte Fahrzeuge gesichert, in derOrtschaft Ihsaniye bei Karasu an der Schwarzmeerküste. BMC hat sichlaut Rheinmetall überdies bereits um einen Auftrag zur Nachrüstungälterer Leopard-Panzer beworben, die die türkische Armee in ihremBestand hat. Das Gemeinschaftsunternehmen beabsichtige überdies, fürdie Produktion eines eigenen türkischen Kampfpanzers vom Typ Altay"an der Ausschreibung teilzunehmen".Nach Recherchen von stern, Özgürüz und Correctiv profitiertzugleich der Sohn des türkischen Präsidenten Recep Tyyip Erdogan,Bilal, indirekt von der Unterstützung eines Partners desRheinmetall-Konsortiums, des malaysischen Milliardärs Syed MokhtarAlbukhary. Dessen islamisch orientierte Albukhary Foundationunterstützt seit Sommer 2016 die Türgev-Stiftung, bei der BilalErdogan im Vorstand sitzt. So organisierten die Malaysier im August2016 einen vierwöchigen Aufenthalt und Englisch-Kurs für über 200junge Türken, genannt "Türgev Albukhary Language and Culture Camp".Nach Aussage von Rheinmetall hat dies aber nichts mit demPanzergeschäft zu tun. Rheinmetall unterhalte "weder eine direktenoch indirekte Kooperation oder Absprache" mit der Türgev-Stiftung.Die Albukhary Foundation unterstütze überdies Studenten "fast allerislamischer Länder".