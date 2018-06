stern: Rheinmetall bahnt Geschäfte mit Aserbaidschan an

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Hamburg (ots) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall versucht Geschäftemit der Kaukasusrepublik Aserbaidschan anzubahnen. Wie das HamburgerMagazin stern in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabeberichtet, unterzeichnete der Rheinmetall-Manager John Taylor MitteJuni gemeinsam mit dem aserbaidschanischen Minister fürRüstungswirtschaft eine Absichtserklärung über eine künftige"bilaterale Kooperation". Die Unterzeichnung fand auf derRüstungsmesse Eurosatory bei Paris statt. Bereits Anfang April hatteder frühere Bundesminister und heutige Rheinmetall-Cheflobbyist DirkNiebel offenbar den aserbaidschanischen Botschafter in Berlingetroffen. Die Botschaft des Landes hatte das per Twitter verbreitet,die Nachricht dann aber rasch wieder gelöscht.Für Aserbaidschan wie auch für das Nachbarland Armenien gilt einWaffenembargo der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit inEuropa (OSZE). Es wurde im Jahr 1992 verhängt, als zwischenAserbaidschan und Armenien blutige Kämpfe um die Region Berg Karabachausbrachen. Der Kriegszustand wurde nie offiziell beendet, immerwieder flackern Kämpfe auf.Die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen (Linke) verlangte jetztgegenüber dem stern von der Bundesregierung, sie solle"sicherstellen", dass die Rheinmetall AG nicht "die deutscheRüstungsexportkontrolle umgeht und das Waffenembargo der OSZE gegenAserbaidschan unterläuft". Ausfuhren von Rüstungsgütern nachAserbaidschan genehmige man "nur in Ausnahmefällen", sagte einSprecher des Bundeswirtschaftsministeriums. Rheinmetall ließ Fragendes stern unbeantwortet.Diese Vorabmeldung ist nur mit Nennung der Quelle stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Gruengreiff,Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Tel. 040 3703 2468Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell