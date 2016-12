stern-RTL-Wahltrend: Union klettert nach Terroranschlag auf 38 Prozent - Mehrheit verneint Zusammenhang mit Flüchtlingspolitik

Hamburg (ots) - Für die meisten Wahlberechtigten war derTerroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin das wichtigsteThema der vergangenen Woche - er wirkte sich deshalb auch deutlichauf die politische Stimmung im Land aus. So kletterte die CDU/CSU imstern-RTL-Wahltrend gleich um zwei Prozentpunkte auf 38 Prozent.Damit hat die Union ihre Verluste aus dem Jahresverlauf wettgemachtund erreicht wieder ihren Höchstwert des Jahres vom Januar. "Wieimmer, wenn solche fürchterlichen Taten die Menschen aufwühlen,scheuen die Wahlbürger Experimente und scharen sich lieber hinter derRegierungsmacht", sagt Forsa-Chef Manfred Güllner, "deshalb kannnicht nur die Union zulegen, auch Angela Merkel gewinnt anZustimmung."Wenn der Bundeskanzler direkt gewählt werden könnte, käme nämlichdie CDU-Vorsitzende aktuell auf 52 Prozent, zwei Punkte mehr als inder Woche zuvor. Damit liegt sie bei der Kanzlerpräferenz nun 39Prozentpunkte vor SPD-Chef Sigmar Gabriel, für den sich nur 13Prozent entscheiden würden. Dessen SPD rutschte imstern-RTL-Wahltrend ab - von 22 auf 20 Prozent. Forsa-Chef Güllner:"Die SPD, deren Wert mit dem damaligen Kanzler Gerhard Schröder nachden 9/11-Anschlägen in den USA noch von 37 auf 42 Prozent anstieg,verliert jetzt, weil man der Partei auch beim Thema Innere Sicherheitnur wenig Kompetenz zutraut."Die AfD kann von dem Berliner Anschlag kaum profitieren undgewinnt lediglich einen Punkt hinzu auf jetzt 12 Prozent. Die Grünenbleiben bei 10 Prozent, die Linke verharrt bei 9. Die FDP büßt einenPunkt ein und müsste, wenn jetzt gewählt würde, mit 5 Prozent um denEinzug in den Bundestag bangen. Auf die sonstigen kleinen Parteienentfallen zusammen 6 Prozent. Der Anteil der Nichtwähler undUnentschlossenen beträgt 27 Prozent.In einer weiteren Umfrage untersuchte das Forsa-Institut für denstern, ob die Deutschen einen Zusammenhang zwischen dem BerlinerTerroranschlag und der Flüchtlingspolitik Angela Merkels sehen. Dassdiese Politik mitverantwortlich für den Anschlag sei, meinen nur 28Prozent aller Befragten ¬- darunter allerdings 93 Prozent derAfD-Anhänger und 49 Prozent der CSU-Anhänger. Eine breite Mehrheitvon 68 Prozent hingegen sieht diesen Zusammenhang nicht - daruntermehr Anhänger der Grünen (93 Prozent), der Linken (85 Prozent) undder SPD (83 Prozent) als Anhänger der CDU (80 Prozent).Mit 76 Prozent prognostizieren drei Viertel aller Bundesbürger,dass die anhaltende Terrorgefahr und die Sicherheitslage inDeutschland im kommenden Bundestagswahlkampf eine wichtige Rollespielen werden, nur 19 Prozent schließen das aus. Dass eine Debattezum Thema Innere Sicherheit Angela Merkel im Wahlkampf eher schadenwürde, denken 67 Prozent der Deutschen - darunterüberdurchschnittlich viele Anhänger der AfD (93 Prozent), der Grünen(77 Prozent) und der Linken (71 Prozent). Dass ihr eine solcheDebatte eher nutzt, schätzen 17 Prozent, dass sie ohne Einflussbleibt, 7 Prozent. 9 Prozent der Befragten haben dazu keine Meinung.Datenbasis Wahltrend: Das Forsa-Institut befragte vom 19. bis 23.Dezember 2016 im Auftrag des Magazins stern und des FernsehsendersRTL 2504 repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger, die durch einecomputergesteuerte Zufallsstichprobe ermittelt wurden. Diestatistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 2,5 Prozentpunkten.Datenbasis Sicherheitslage-Umfrage: Das Forsa-Institut befragte am21. und 22. Dezember 2016 im Auftrag des Magazins stern 1003repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger, die durch einecomputergesteuerte Zufallsstichprobe ermittelt wurden. Diestatistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 3 Prozentpunkten.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabestern-RTL-Wahltrend bzw. stern zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation, Telefon040 - 3703 2468, gruengreiff.sabine@guj.de, oder Matthias Bolhöfer,RTL-Kommunikation, Telefon 0221 - 4567 4227 (nur Wahltrend).Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell