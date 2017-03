stern-RTL-Wahltrend: Union drei Prozentpunkte vor der SPD - Umfrage: Mehrheit der Deutschen empfindet Wechselstimmung

Hamburg (ots) - Der Abstand zwischen CDU/CSU und SPD wird wiedergrößer: Im stern-RTL-Wahltrend kann sich die Union im Vergleich zurVorwoche um einen Prozentpunkt auf 34 Prozent verbessern, während dieSPD einen verliert und auf 31 Prozent kommt. Die Werte für dieanderen Parteien bleiben dagegen unverändert: Die AfD verharrt bei 9Prozent, Grüne und Linke liegen weiterhin bei jeweils 7, die FDP bei6 Prozent. Auf die sonstigen kleinen Parteien entfallen zusammen 6Prozent. Der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen beträgt 23Prozent.Gleich drei Prozentpunkte büßt SPD-Kandidat Martin Schulz bei derKanzlerpräferenz ein, während Angela Merkel im Vergleich zur Vorwochezwei hinzugewinnt. Wenn der Regierungschef direkt gewählt werdenkönnte, würden sich nun 41 Prozent der Wahlberechtigten für Merkelentscheiden und 33 Prozent für Schulz, der damit 8 Punkte hinter deramtierenden Kanzlerin liegt.Die Wahl von Martin Schulz zum neuen SPD-Chef hatte auf denaktuellen stern-RTL-Wahltrend keinen Einfluss, weil die Erhebungschon am Freitag vergangener Woche abgeschlossen wurde.In einer weiteren Umfrage ermittelte das Forsa-Institut für denstern, ob es eine Wechselstimmung gibt und welche möglichenKoalitionen die wahlberechtigten Bundesbürger präferieren. Demnachglaubt eine Mehrheit von 59 Prozent aller Befragten, dass sich einGroßteil der Deutschen einen Wechsel in der Führung derBundesregierung wünscht. Aber diese offenbar unter dem Eindruck derBerichterstattung über den Erfolg von Martin Schulz empfundeneWechselstimmung erweist sich als trügerisch, wenn konkret nachpersönlichen Koalitionspräferenzen gefragt wird.Denn nur 19 Prozent der Deutschen sprechen sich für eine Koalitionvon SPD, Grünen und Linkspartei und 11 Prozent für ein Ampel-Bündnisaus SPD, FDP und Grünen aus. Gespalten sind dabei auch die befragtenSPD-Anhänger: 26 Prozent von ihnen favorisieren Rot-Rot-Grün, 29Prozent die Ampel und 28 Prozent eine Fortsetzung der GroßenKoalition von Union und SPD, allerdings unter sozialdemokratischerFührung. 18 Prozent aller Wahlberechtigten würden ein Bündnis vonCDU/CSU, Grünen und FDP bevorzugen. Den meisten Deutschen - nämlich30 Prozent - wäre allerdings eine Große Koalition am liebsten. 47Prozent aller Befragten sind der Auffassung, dass diesesRegierungsbündnis auch weiterhin von der Union geführt werden sollte,37 Prozent hätten lieber die SPD als größeren Koalitionspartner.Datenbasis Wahltrend: Das Forsa-Institut befragte vom 13. bis 17.März 2017 im Auftrag des Magazins stern und des Fernsehsenders RTL2504 repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger, die durch einecomputergesteuerte Zufallsstichprobe ermittelt wurden. Diestatistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 2,5 Prozentpunkten.Datenbasis Koalitionspräferenz: Das Forsa-Institut befragte am 16.und 17. März 2017 im Auftrag des Magazins stern 1002 repräsentativausgesuchte Bundesbürger, die durch eine computergesteuerteZufallsstichprobe ermittelt wurden. Die statistische Fehlertoleranzliegt bei +/- 3 Prozentpunkten.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabestern-RTL-Wahltrend bzw. stern zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation, Telefon040 - 3703 2468, gruengreiff.sabine@guj.de, oder Matthias Bolhöfer,RTL-Kommunikation, Telefon 0221 - 4567 4227 (nur Wahltrend).Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell