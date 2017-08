stern-RTL-Wahltrend: Stabile Präferenzen vor TV-Duell - Umfrage: Fast 6,8 Millionen Wahlberechtigte wollen Wahlentscheidung nach Duell treffen

Hamburg (ots) - Stabile Parteipräferenzen vor dem TV-Duell mitAngela Merkel und ihrem SPD-Herausforderer Martin Schulz am kommendenSonntag: Im stern-RTL-Wahltrend bleiben die Werte für alle Parteienim Vergleich zur Vorwoche unverändert. Die Union aus CDU und CSU hältnach wie vor 38 Prozent, die SPD 24 Prozent. Weiterhin gleichauf mitjeweils 9 Prozent liegen Linke und AfD. Die FDP behauptet ihre 8Prozent, die Grünen verharren bei 7 Prozent. Auf die sonstigenkleinen Parteien entfallen zusammen 5 Prozent. Der Anteil derNichtwähler und Unentschlossenen beträgt 26 Prozent, zwei Punkte mehrals noch in der Woche zuvor.Bei der Kanzlerpräferenz büßt Angela Merkel im Vergleich zurVorwoche zwei Punkte ein, während SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulzsich weder verbessert noch verschlechtert. Wenn der Regierungschefdirekt gewählt werden könnte, würden sich 23 Prozent allerWahlberechtigten für ihn entscheiden und 48 Prozent für Merkel - siefiele damit erstmals seit Anfang Mai wieder unter die50-Prozent-Marke. Ihr Rückhalt bei den eigenen Anhängern ist aber mit91 Prozent deutlich höher als der von Martin Schulz bei denSPD-Anhängern (71 Prozent).In einer weiteren Umfrage im Auftrag des stern ermittelte dasForsa-Institut, dass sich 48 Prozent aller 61,5 MillionenWahlberechtigten das von ARD, ZDF, RTL und SAT1 übertragene TV-Duellanschauen wollen. Damit dürften - auch wenn es sich nur umAbsichtserklärungen handelt - am Sonntag deutlich mehr Zuschauer vorden Bildschirmen hocken als vor vier Jahren. 2013 hatten fast 18Millionen das Duell Merkels mit Peer Steinbrück verfolgt.Von den 48 Prozent der Befragten, die das TV-Duell am 3. Septembereinzuschalten beabsichtigen, geben 22 Prozent an, dass der Ausgangdes Duells ihre Wahlentscheidung noch beeinflussen könnte. Das sindhochgerechnet insgesamt 11 Prozent aller Wahlberechtigten -immerhinfast 6,8 Millionen. Unter den 48 Prozent, die sich das Duell ansehenwollen, können sich mit 50 Prozent mehrheitlich die 18- bis20-jährigen Befragten vorstellen, dass sich ihre Wahlabsicht nochändert. Auch 43 Prozent der Unentschlossenen - also jeneWahlberechtigten, die noch nicht wissen, ob sie an der Wahlteilnehmen oder wem sie ihre Stimme geben - meinen, dass das Duellihre Entscheidung beeinflussen wird.Datenbasis Wahltrend: Das Forsa-Institut befragte vom 21. bis 25.August 2017 im Auftrag des Magazins stern und des Fernsehsenders RTL2503 repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger, die durch einecomputergesteuerte Zufallsstichprobe ermittelt wurden. Diestatistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 2,5 Prozentpunkten.Datenbasis TV-Duell-Umfrage: Das Forsa-Institut befragte am 24.und 25. August 2017 im Auftrag des Magazins stern 1004 repräsentativausgesuchte Bundesbürger, die durch eine computergesteuerteZufallsstichprobe ermittelt wurden. Die statistische Fehlertoleranzliegt bei +/- 3 Prozentpunkten.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabestern-RTL-Wahltrend bzw. stern zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468, gruengreiff.sabine@guj.de, oder MatthiasBolhöfer, RTL-Kommunikation, Telefon 0221 - 4567 4227 (nur Wahltrend)Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell