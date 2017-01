stern-RTL-Wahltrend: Sicherheitsdebatte stabilisiert Union und SPD, AfD profitiert nicht

Hamburg (ots) - Im Zuge der Diskussion um die innere Sicherheitkönnen die Parteien der Regierungskoalition im stern-RTL-Wahltrendjeweils um einen Prozentpunkt zulegen - die Union aus CDU und CSU auf38 und die SPD auf 21 Prozent. Die AfD büßt im Vergleich zur Vorwochedagegen einen Punkt ein und kommt auf 11 Prozent. Auch die Grünengeben einen Punkt ab und liegen nun wie die Linkspartei bei 9Prozent. Die FDP hält weiterhin ihre 6 Prozent. Auf die sonstigenkleinen Parteien entfallen zusammen 6 Prozent. Der Anteil derNichtwähler und Unentschlossenen beträgt 26 Prozent."Obwohl die Sicherheitsdebatte nach dem Berliner Terroranschlagauf Hochtouren läuft, kann die AfD daraus kein Kapital schlagen",sagt Forsa-Chef Manfred Güllner, "sie verliert sogar an Zustimmung,während sich CDU/CSU und SPD stabilisieren - auch durch ihredemonstrative Einigkeit in dieser Frage." In Ostdeutschland würdensich aktuell 18 Prozent der Wahlwilligen für die AfD entscheiden, inBayern 14 und im Rest der Republik 9, woraus sich ihr Mittelwert von11 Prozent ergibt.Datenbasis Wahltrend: Das Forsa-Institut befragte vom 9. bis 13.Januar 2017 im Auftrag des Magazins stern und des Fernsehsenders RTL2503 repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger, die durch einecomputergesteuerte Zufallsstichprobe ermittelt wurden. Diestatistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 2,5 Prozentpunkten.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabestern-RTL-Wahltrend bzw. stern zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation, Telefon040 - 3703 2468, gruengreiff.sabine@guj.de, oder Matthias Bolhöfer,RTL-Kommunikation, Telefon 0221 - 4567 4227Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell