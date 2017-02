stern-RTL-Wahltrend: Schulz bringt frischen Wind

Hamburg (ots) - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz kann imWahltrend von stern und RTL weiterhin seinen Höhenflug bestätigen.Nach der großen Aufholjagd der SPD, die innerhalb von zwei Wochen umzehn Prozentpunkte zulegen konnte, hatten nun viele mit einem Endeder Euphorie und mit einem Absturz gerechnet. Das aber passiertnicht. Im stern-RTL-Wahltrend etabliert sich die SPD bei 31 Prozent.Mit unverändert 34 Prozent liegt die Union aus CDU und CSU dreiPunkte vor der SPD. Die Linke bleibt bei 8 Prozent, während Grüne undAfD im Vergleich zur Vorwoche jeweils einen Prozentpunkt verlieren.Damit kommen die Grünen aktuell nur noch auf 7 Prozent - einen soniedrigen Wert hatten sie zuletzt im November 2008. Und die AfD fälltmit 9 Prozent wieder unter die 10-Prozent-Marke. Die FDP verharrt bei5 Prozent. Auf die sonstigen kleinen Parteien entfallen zusammen 6Prozent, zwei Punkte mehr als in der Vorwoche. Der Anteil derNichtwähler und Unentschlossenen beträgt nach wie vor 24 Prozent.Auch bei der Kanzlerpräferenz kann SPD-Kanzlerkandidat MartinSchulz seine Werte bestätigen. Wenn der Regierungschef direkt gewähltwerden könnte, würden sich wie in der Vorwoche 37 Prozent derWahlberechtigten für Schulz entscheiden. Angela Merkel, die in derVorwoche mit Schulz noch gleichauf gelegen hatte, gewinnt wiedereinen Punkt hinzu und kommt aktuell auf 38 Prozent. Nachdem sich auchdie CSU auf Merkel als gemeinsame Kanzlerkandidatin der Uniongeeinigt hat, ist ihr Rückhalt bei den Anhängern der CSU um 8 Punktevon 73 auf 81 Prozent gestiegen.Befragt, weshalb sie sich bei der Kanzlerfrage für Martin Schulzentscheiden würden, gab fast ein Drittel (31 Prozent) von 373Schulz-Wählern an, er sei unverbraucht und bringe frischen Wind indie Politik. 26 Prozent hätten für Schulz gestimmt, weil erauthentisch, glaubwürdig und sympathisch wirke. Ein knappes Viertel(24 Prozent) würde Schulz allein deshalb wählen, um nicht weiter vonAngela Merkel regiert zu werden.Bei der Einschätzung der politischen Kompetenz - welche Partei mitden Problemen in Deutschland am besten fertig wird - gewinnt die SPDzwar einen weiteren Punkt hinzu, liegt mit 14 Prozent aber immer nochweit unter dem Wert von 30 Prozent für die Union. "Um KanzlerinMerkel zu beerben, muss Schulz nun ein überzeugendes Programmpräsentieren ¬- wie Gerhard Schröder, der 1998 mit 'Innovation undGerechtigkeit' den Kompetenzwert von CDU/CSU übertraf und damitHelmut Kohl ablöste", sagt Forsa-Chef Manfred Güllner. Allein alsStrahlemann werde Schulz die Wahl nicht gewinnen. "Dazu braucht esauch eine SPD, der mehr zugetraut wird als bisher."Datenbasis: Das Forsa-Institut befragte vom 5. bis 10. Februar2017 im Auftrag des Magazins stern und des Fernsehsenders RTL 2502repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger, die durch einecomputergesteuerte Zufallsstichprobe ermittelt wurden. Diestatistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 2,5 Prozentpunkten.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabestern-RTL-Wahltrend zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation, Telefon040 - 3703 2468, gruengreiff.sabine@guj.de, oder Matthias Bolhöfer,RTL-Kommunikation, Telefon 0221 - 4567 4227Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell