stern-RTL-Wahltrend: SPD weiterhin Kopf an Kopf mit CDU/CSU - Grüne verlieren, AfD legt zu

Hamburg (ots) - Stabile Werte für die großen Parteien: Imstern-RTL-Wahltrend kommt die Union wie in der Vorwoche auf 33Prozent und liegt damit immer noch knapp vor der SPD mitunveränderten 32 Prozent. Die Grünen büßen einen Prozentpunkt ein aufjetzt 7 Prozent, während sich die AfD um einen Punkt verbessert auf 9Prozent. Die Linke bleibt nach wie vor bei 7, die FDP bei 6 Prozent.Auf die sonstigen kleinen Parteien entfallen zusammen 6 Prozent. DerAnteil der Nichtwähler und Unentschlossenen beträgt 24 Prozent.Bei der Kanzlerpräferenz gewinnt Angela Merkel im Vergleich zurVorwoche einen Prozentpunkt hinzu und liegt nun 3 Punkte vor MartinSchulz, dessen Wert sich nicht verändert hat. Wenn der Regierungschefdirekt gewählt werden könnte, würden sich aktuell 39 Prozent derWahlberechtigten für Merkel entscheiden und 36 Prozent für Schulz.Für ein Viertel der Wahlberechtigten, nämlich 25 Prozent, käme keinerder beiden als Kanzler in Frage.Wie in der Vorwoche trauen 28 Prozent der Union zu, mit denProblemen im Land am besten fertig zu werden. Bei der Frage nach derpolitischen Kompetenz macht die SPD einen Punkt gut auf 18 Prozent.Damit hat sie seit der Nominierung von Kanzlerkandidat Martin Schulzihren Kompetenzwert immerhin verdoppeln können.Datenbasis: Das Forsa-Institut befragte vom 6. bis 10. März 2017im Auftrag des Magazins stern und des Fernsehsenders RTL 2505repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger, die durch einecomputergesteuerte Zufallsstichprobe ermittelt wurden. Diestatistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 2,5 Prozentpunkten.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabestern-RTL-Wahltrend zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff,Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468, gruengreiff.sabine@guj.deoderMatthias Bolhöfer,RTL-Kommunikation,Telefon 0221 - 4567 4227Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell