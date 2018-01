stern: Landkreis Hildesheim hat neuen DNA-Test zur Altersbestimmung von Flüchtlingen eingesetzt - Verfahren stammt vom deutsch-amerikanischen Forscher Steve Horvath

Hamburg (ots) - Der Landkreis Hildesheim hat vor einigen Monatenein neues Verfahren zur Altersbestimmung von Flüchtlingen eingesetzt.DNA aus der Blutprobe eines jungen Flüchtlings wurde stern-Recherchenzufolge im vergangenen Mai in einem kalifornischen Labor erfolgreichuntersucht. Der Flüchtling, der im Rahmen eines Aufenthaltsverfahrensbehauptete, minderjährig zu sein, sei laut Analyse mit einerWahrscheinlichkeit von 95 Prozent zwischen 26,4 und 29 Jahren alt.Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,999 Prozent sei er älter, als ersagt. Details dazu berichtet der stern in seiner am Donnerstagerscheinenden Ausgabe.Die Methode könnte eine neue Diskussion um die Altersbestimmungvon Flüchtlingen in Deutschland auslösen. Politiker wieBundesinnenminister Thomas de Maizière und SPD-FraktionschefinAndreas Nahles forderten in den vergangenen Tagen bundeseinheitlicheTests bei Flüchtlingen, über deren Alter Zweifel bestehen. Bislangpraktizierte Verfahren, bei denen Ärzte auf Röntgenbilderzurückgreifen, werden aufgrund der Strahlenbelastung kritisiert undteilweise abgelehnt. Für die DNA-Methode ist lediglich eine Probe ausSpeichel oder Blut notwendig.Entwickelt hat die Methode der deutsch-amerikanischeHumangenetiker und Biostatistiker Steve Horvath von der University ofCalifornia in Los Angeles. Horvath ist davon überzeugt, dass seinTest anderen Verfahren zur Altersbestimmung wie der Röntgenmethodeüberlegen ist: "Das ist so, als ob man einen Mercedes mit einemRasenmäher vergleicht", sagte Horvath dem stern.Um das Alter eines Menschen zu bestimmen, untersucht Horvathzahlreiche Genbausteine, an denen sich altersbedingt chemischeVeränderungen nachweisen lassen - die sogenannte Methylierung. "Esist, als würde die DNA im Laufe des Lebens rosten", sagte Horvath demstern. Von diesem "Rost" kann ein Labor das biologische Alter desMenschen ableiten. Es entspricht nicht exakt dem rechnerischen Alter,das sich aus der Geburtsurkunde ergibt, doch die Abweichungen davonsind nur gering - besonders bei jüngeren Menschen. Auch deutscheRechtsmediziner wie der stellvertretende Direktor der Rechtsmedizinin Münster, Andreas Schmeling, der zudem Vorsitzender derArbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik ist, bezeichnetHorvaths Entdeckung als "große Hoffnung". Unter den Bezeichnungen"Epigenetische Uhr" bzw. "Horvaths Uhr" hat sie bereits bei Forschernweltweit Beachtung gefunden.Die neue DNA-Methode wirft nun rechtliche Fragen auf. DieStrafprozessordnung verbietet bislang derart weitgehende DNA-Analysenim Strafverfahren. Daher kann sie auch nicht im Fall von Kandel zumEinsatz kommen. Doch die Bundesländer Baden-Württemberg und Bayernhaben bereits in der vergangenen Legislaturperiode im Bundesrat eineGesetzesänderung angeregt, die zurzeit in den Fachausschüssen liegt.Sie folgen damit der Forderung zahlreicher Polizisten. "WennErmittler an einem Tatort eine DNA-Spur finden, könnten sie das Alterdes Gesuchten eingrenzen, und wir müssten nicht mehr jeden als Täterin Betracht ziehen", sagte der Vizepräsident des LandeskriminalamtsBaden-Württemberg, Andreas Stenger, dem stern.Außerhalb des Strafverfahrens gelten andere Regeln: WollenJugendämter und Ausländerbehörden das Alter von mutmaßlichminderjährigen Flüchtlingen feststellen, gilt das Sozialgesetzbuch,das "ärztliche Untersuchungen" erlaubt. Auf dieser Grundlage hat manauch das Alter im Hildesheimer Fall analysiert.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:stern-Ressortleiterin Dagmar Gassen,Telefon 040-3703-3660;stern-Redakteur Dominik Stawski,Telefon 030-3703 4414Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell