stern: Kritik aus SPD-Fraktion an Waffenexporten für Saudi-Arabien und Emirate

Hamburg (ots) - Die Rüstungsexporte an Länder wie Saudi-Arabienund die Vereinigten Arabischen Emirate, die die Bundesregierungvergangene Woche gegenüber dem Bundestag bestätigt hatte, sorgenjetzt für Streit in der Großen Koalition. In einem Brief an den fürRüstungsexporte zuständigen Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU),der dem stern vorliegt, verwies der SPD-Bundestagsabgeordnete ThomasHitschler am Dienstag auf die Koalitionsvereinbarung, laut der man"ab sofort keine Ausfuhren an Länder genehmigen" werde, "solangediese unmittelbar am Jemen-Krieg beteiligt sind"."Mit der Liste von letzter Woche lässt sich dies, meiner Ansichtnach, nicht vereinbaren", schrieb Hitschler, der auchstellvertretender Vorsitzender des Unterausschusses für Abrüstung undRüstungskontrolle des Bundestages ist.Saudi-Arabien und die Emirate sind auf Seiten der dortigenRegierung militärisch im Bürgerkrieg im Jemen engagiert. DerSPD-Abgeordnete nannte es "besorgniserregend", welche "Art derRüstungsgüter" ausgeführt werden solle. Er verwies aufArtillerieortungsradarsysteme für Saudi-Arabien wie auf Gefechtsköpfefür die Emirate. Zwar habe man sich im Koalitionsvertrag auf eineVertrauensschutzklausel für Waffensysteme geeinigt, deren Ausfuhrbereits zu einem früheren Zeitpunkt genehmigt worden sei: "Nicht alleder Posten auf der Genehmigungsliste lassen sich jedoch dadurcherklären", bemängelte der Abgeordnete.Gegenüber dem stern übte auch Arnold Wallraff Kritik. Er war bis2017 Präsident des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle(Bafa), ist nach eigenen Angaben CDU-Mitglied und berät heute diebeiden großen Kirchen in Fragen der Rüstungsexportpolitik. Er verwiesjetzt auf die seit dem Jahr 2000 geltenden Politischen Grundsätze fürRüstungsexporte, wonach keine Lieferungen an Staaten möglich sind,"die sich in bewaffneten äußeren Konflikten befinden". Eine Ausnahmegelte nur im Fall der Selbstverteidigung. Auf dieses Prinzip könneman sich hier aber seiner Ansicht nach nicht berufen, sagte Wallraffdem stern: "Davon kann bei Lieferungen etwa an Saudi-Arabien keineRede sein." Überdies so der ehemalige Bafa-Präsident, "müssen dieSelbstverteidigungsmaßnahmen verhältnismäßig sein". Daran könne manaber etwa bei der Seeblockade des Jemen und "bei Angriffen aufKrankenhäuser sehr zweifeln".Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.