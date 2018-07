Hamburg (ots) - Eine frühere Ehefrau Rudolf Augsteins attackiertden Walser-Sohn und Augstein-Erben Jakob Augstein. Gisela StellyAugstein, 75, wirft dem 50-jährigen Publizisten in einem Gespräch mitdem Hamburger Magazin stern vor, sich mit seinen leiblichen ElternMaria Carlsson und dem Schriftsteller Martin Walser auf "ein Komplottdes Schweigens" eingelassen zu haben."Jahrzehnte wurde bewusst verschwiegen, dass Jakob Augstein nichtder leibliche Sohn von Rudolf Augstein ist", so Stelly Augstein, "mitdesaströsen Folgen für Rudolfs Familie und sein Blatt, den "Spiegel",und für den guten Namen Augstein." Die Buchautorin Gisela StellyAugstein war die vierte Ehefrau des "Spiegel"-Gründers und von 1972bis 1992 mit dem 2002 verstorbenen Rudolf Augstein verheiratet. JakobAugstein ist der 1967 geborene Sohn von Maria Carlsson, die mitAugstein von 1968 bis 1970 verheiratet war. Erst sieben Jahre nachdem Tod Augsteins machte Jakob in einem Interview öffentlich, dassMartin Walser sein leiblicher Vater ist.Jakob Augstein vertritt als alleinvertretungsberechtigterTestamentsvollstrecker in der Gesellschafterversammlung des"Spiegel"-Verlags den 24-Prozent-Anteil der Familie, einemillionenschwere Beteiligung.Gisela Stelly Augstein bezweifelt, dass der nicht ehelich geboreneJakob der gesetzmäßige Erbe Rudolf Augsteins ist.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern frei zurVeröffentlichung.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.de, Telefon 040 - 3703 2468Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell