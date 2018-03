Hamburg (ots) - Es ist eine Geschichte wie ein Krimi. SeitJahrhunderten beherbergen die Klöster Tibets einen der größtenSchätze der Menschheit: jahrhundertealte Wandgemälde, die Geschichteund Mythen des Buddhismus illustrieren. Doch der Schatz ist bedroht.Systematische Zerstörungen und Vernachlässigung durch diechinesischen Behörden haben in den vergangenen Jahrzehnten dazugeführt, dass schon einige Malereien verloren gingen.In mühevollen Missionen begann schließlich ein Fotograf, dieGemälde zu digitaliseren, ein Verleger nahm sich des Projekts an -und jetzt kann mit "Murals of Tibet" das Ergebnis präsentiert werden:Ein riesiger Bildband, der die spektakulären Werke für künftigeGenerationen erhält und zugänglich macht. Der stern präsentiert inseiner aktuellen Ausgabe exklusiv die Bilder und erzählt dieGeschichte.Hinter dem Projekt steckt der amerikanische Fotograf Thomas Laird.Der Tibet-Kenner traf in den Jahren 1999 und 2000 mehrmals mit demDalai Lama zusammen. Dabei wurde ihm klar, welchen Stellenwert dieMalereien nicht nur für die Kultur Tibets haben, sondern auch für denDalai Lama ganz persönlich. Er, der 1959 von den Chinesen aus seinerHeimat vertrieben wurde, war als Kind noch mit den Malereien in dieKultur eingeführt worden - konnte sie aber dann später nie mehr imOriginal betrachten. Die Bilder zeigen esoterische Tantra-Praktikengenauso wie die Mythologie des Buddhismus.Laird begann die oft viele Meter großen Gemälde Stück für Stückabzufotografieren, setzte die Dateien dann am Computer wiederzusammen. Der Verleger Benedikt Taschen zeigte sich von dem Projektbegeistert - und beschloss, daraus ein riesiges, 50 mal 70 Zentimetergroßes Buch zu machen, das nun in einer Auflage von 998 Stückerscheint. Vergangene Woche reisten Benedikt Taschen und Thomas Lairdmit der ersten Ausgabe im Gespäck nach Dharamsala im indischenHimalaya. Sie übergaben das Buch demjenigen Tibeter, ohne dessenInspiration das Projekt kaum möglich gewesen wäre - dem Dalai Lama.Diese Meldung ist nur unter Angabe der Quelle stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr Unternehmenskommunikation(040) 3703-2468gruengreiff.sabine@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell