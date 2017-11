stern-Exklusiv: Ex-Referentin wirft AfD-Fraktion im Saarland sexuelle Belästigung vor

Hamburg (ots) - Sabrina A., ehemalige Pressereferentin derAfD-Fraktion im Landtag des Saarlands, geht juristisch gegen ihrenfrüheren Arbeitgeber vor. Das berichtet der stern in seiner neuen, amDonnerstag erscheinenden Ausgabe. Eine Güteverhandlung vor demArbeitsgericht Saarbrücken am gestrigen Montag scheiterte.Dem stern liegen Aufzeichnungen der 36-jährigen Frau, die Klageund die Reaktion des Anwalts der AfD-Fraktion vor. Die Notizen, dieSabrina A. sich während der fast vier Monate bei der AfD machte,enthalten verschiedene Grenzüberschreitungen. Ein Vorgesetzter,notierte sie, "streichelte mir bewusst über den rechten Arm undmeinte mit einem unangenehmen Grinsen wörtlich zu mir: 'Wenn IhnenIhr Job wichtig ist, sollten Sie etwas netter zu mir sein. Sie habenja bereits fünf Kinder und wissen, wie das geht.'"Die ehemalige Pressereferentin schildert in ihren Aufzeichnungenauch einen Abend in einem Tennisklub in Sulzbach bei Saarbrücken.Thema bei der Veranstaltung war der Bau einer Moschee. Vorher habeeiner ihrer Chefs sie angewiesen, sich "hohe Schuhe und ein engesKleid" anzuziehen. Das wäre doch "sexy" und zöge Blicke auf sich. ImTennisklub habe der Mann sich dann angenähert und seine Schulter ansie gedrückt. "Er hätte einen professionellen Mindestabstand wahrenmüssen. Ich bereute in diesem Moment sehr, mich auf sein Drängen hinso gekleidet zu haben. Ich versuchte eine Distanz herzustellen. Ichfühlte mich in diesem Moment angeekelt, schmutzig und sehr unwohl."Sabrina A. sagte dem stern über ihren ehemaligen Arbeitgeber: "Siehatten das Recht, mich während der Probezeit zu kündigen, das schon.Aber sie hatten nicht das Recht, mich zu mobben, mir den Alltag zurHölle zu machen und sich mir auch noch körperlich zu nähern."Der Anwalt der AfD-Fraktion schrieb dem ArbeitsgerichtSaarbrücken, bei sämtlichen Vorwürfen handele es sich um"Unterstellungen, die frei erfunden und wahrheitswidrig sind". BerndKrämer, stellvertretender Geschäftsführer der Saar-AfD und derenkommissarischer Pressesprecher, nannte die Vorwürfe dem sterngegenüber für "von A bis Z erlogen". Eine Einigung komme deshalbnicht infrage.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Wigbert Löer, stern-Investigativ,Telefon 040 - 3703 5377, loeer.wigbert@stern.deTamara Kieserg,Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040- 3703 5550, kieserg.tamara@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell