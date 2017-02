stern: EU-Betrugsbekämpfungsamt prüft Verfahren wegen Schulz-Helfer

Hamburg (ots) - Das EU-Betrugsbekämpfungsamt Olaf prüft, ob eswegen der umstrittenen Reisespesen eines Mitarbeiters von MartinSchulz ein offizielles Ermittlungsverfahren eröffnen muss. Dasbestätigte die Behörde dem stern. Eine Olaf-Sprecherin unterstrichgegenüber dem stern, dass damit keinerlei Vorverurteilung derbetroffenen Personen verbunden sei. Presseberichte über die"Beschäftigungsbedingungen eines bestimmten Bediensteten desEuropäischen Parlaments" seien dem Amt aber bekannt. Olaf werde dieInformationen nun dahingehend analysieren, "ob es einen hinreichendenVerdacht auf Betrug, Korruption oder irgendeine illegale Aktivität"gebe, die die finanziellen Interessen der EU betreffe.Der designierte SPD-Vorsitzende Schulz hatte nach seiner Wahl zumPräsidenten des EU-Parlaments im Januar 2012 persönlich die Weisungerteilt, den kurz zuvor beim Parlament in Brüssel eingestelltenBerliner SPD-Mann Markus Engels auf Dauerdienstreise nach Berlin zuentsenden. Er solle dort, so Schulz in seinem damaligen Schreiben,"meine Aktivitäten in Deutschland unterstützen". Das brachte demMitarbeiter zusätzliche Zulagen ein.Kritik an dieser Konstruktion weist die SPD zurück. Sie sei inBrüssel "eine gängige Praxis", erklärte ein Sprecher auf Anfrage desstern. Auch das EU-Parlament verteidigte Schulz. In einem ganzähnlichen Fall hatte das EU-Betrugsbekämpfungsamt Olaf vor einigenJahren nach dem stern vorliegenden Unterlagen aber ein offiziellesErmittlungsverfahren eröffnet. Damals ging es um einen belgischenBediensteten des Parlaments, der offiziell in Luxemburg angestelltwar, aber offenbar vor allem in Brüssel lebte und arbeitete undzugleich Auslandszulagen und Tagegelder erhielt. Es ging in seinemFall um rund 25.000 Euro. Olaf stellte das Verfahren nachzweijähriger Prüfung wieder ein, wurde dafür aber von Experten deseigenen Überwachungsausschusses kritisiert. Das Amt habe zu großeRücksicht auf politischen Interessen der Parlamentsführung gezeigt.Diese Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468, gruengreiff.sabine@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell