Hamburg (ots) - Der deutschtürkische Comedy-Star Serdar Somuncuwirft dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan vor, erriskiere einen Bürgerkrieg in Deutschland: "Stellen Sie sich vor, esstirbt nur ein Türke in Deutschland, ein AKP-Anhänger oder einNicht-AKP-Anhänger in einem innertürkischen Zwist. Wir hätten ineiner Woche Krieg", sagte Somuncu dem stern. Erdogan gehe ans Limit.Er provoziere, dass die Situation eskaliert.Somuncu kam im Alter von einem Jahr nach Deutschland. Für ihn sinddie Deutschen noch immer unberechenbar. "Ich weiß nie: Mögen diejetzt Flüchtlinge oder nicht?", so Somuncu im stern-Gespräch. "Sinddie türkenfreundlich oder türkenfeindlich? Wenn die heute sagen: 'Wirsind alle für Integration' - kann sein, dass die morgen Sarrazinwieder gut finden."Regelmäßig provoziert der bissige Satiriker. Das stößt nicht immerauf Verständnis. So wirft Somuncu dem WDR vor, seinen Auftritt inCaroline Kebekus' Show "Pussy Terror" zensiert zu haben: "DerAuftritt drehte sich darum, dass ich den WDR kapere. Ich stand da inDiktatoren-Uniform und sagte: 'Ab heute läuft es anders. Mehr Titten,weniger Inhalt. Tom Buhrow ist eine Pussy, der wird abgeschoben.' Diesagten sich: Das mit Buhrow geht nicht. Weil sie Schiss hatten, dasssich der Chef angepisst fühlt", sagte Somuncu dem stern.Auch vor Kollegenschelte scheut Somuncu nicht zurück. Über denBerliner Comedian Mario Barth sagt er, er beleidige seineIntelligenz. "Sein ganzes Programm ist sexistisch", so Somuncu. "Wobleibt da der Aufschrei? Außerdem ist er Populist! Zettelt einenAufstand irgendwelcher AfD-Wutbürger an. Nennt sich investigativerKabarettist im Auftrag von RTL. Und wettert gegen eine Obrigkeit, dieuns angeblich seit Jahren bescheißt. Weil sie Steuergelderverschwendet. Das ist volkstümelnd und billig."