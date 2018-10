stern: Deutscher Ex-Botschafter in Saudi-Arabien wechselt zu PR-Agentur, die für Saudi-Arabien arbeitet

Hamburg (ots) - Der ehemalige deutsche Botschafter inSaudi-Arabien, Dieter Haller, arbeitet künftig für eine Berliner PR-und Lobbyagentur, die einen Vertrag mit der Regierung vonSaudi-Arabien unterhält. Das berichtet das Hamburger Magazin stern inseiner in dieser Woche bereits am Mittwoch erscheinenden Ausgabe. Diesaudische Botschaft in Berlin bestätigte jetzt auf Anfrage des stern,dass die Agentur WMP Eurocom für das Informationsministerium in Riadtätig sei. WMP Eurocom hatte Mitte Oktober verbreiten lassen, dassHaller ab November für sie als Senior Advisor arbeiten werde. Fragennach Saudi-Arabien als möglichem Auftraggeber der Agentur ließ dieFirma aber unbeantwortet. Dem stern und dem ARD-Magazin "ReportMünchen" liegt aber eine Mail von Mitte September vor, in der einWMP-Mitarbeiter das Auftragsverhältnis bestätigt: "Wir arbeiten imAuftrag des saudischen Informationsministeriums." Die saudischeBotschaft teilte jetzt ihrerseits mit, dass Haller die Botschaftbereits über seine künftige Tätigkeit für WMP informiert habe.Haller hatte seinen Dienst als Botschafter in Saudi-Arabien imSommer vorzeitig quittiert. Ihm wird eine wohlwollende Sicht aufReformbemühungen des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salmanzugeschrieben. Offenbar hatte er dem Auswärtigen Amt gegenüberversichert, dass er bei WMP nicht zum Thema Saudi-Arabien tätigwerde. Es werde keine Verquickung geben. Laut Bundesbeamtengesetzmüssen Ruheständler der Bundesregierung eine neue Tätigkeit anzeigen,wenn diese "mit ihrer dienstlichen Tätigkeit in den letzten fünfJahren" vor Dienstende "im Zusammenhang steht" und durch sie"dienstliche Interessen beeinträchtigt werden können". Der bisherigeArbeitgeber kann den Wechsel untersagen. Eine Ausnahme gilt, wenn derRuhestandsbeamte auf seine Pensionsansprüche verzichtet hat. AufAnfrage bestätigte WMP, dass Haller die hier geltenden gesetzlichenRegelungen "befolgt" habe.Das Außenministerium wollte Fragen zu dem Fall nicht beantworten.Der Obmann der Grünen im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, OmidNouripour, kritisierte den Vorgang als nur "schwer erträglich".Entweder habe Haller das Ministerium "nicht ausreichend über dieVerquickung seines neuen Jobs mit dem alten informiert", sagteNouripour dem stern: "Oder dem Auswärtigen Amt war diese Verquickungschlicht egal." Im ersten Fall müsste nach Nouripours Ansicht dieErlaubnis zurückgezogen werden. Im zweiten Fall, so die Meinung vonNouripour, habe das Außenministerium "seine eigenen Regeln verletzt".Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468, gruengreiff.sabine@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell