stern, Correctiv und Frontal 21: Steinmeier stand auf Geschenkeliste von Waffenhändler

Hamburg (ots) - Der heutige Bundespräsident Frank-WalterSteinmeier stand in seiner Zeit als Außenminister wiederholt auf derEmpfängerliste für teure Präsentkörbe eines Rüstungslobbyisten undWaffenhändlers. Wie der stern, das gemeinnützige Recherchezentrum"Correctiv" und das ZDF-Magazin "Frontal 21" unter Berufung aufUnterlagen aus dem Berliner Luxuskaufhaus Kadewe berichten, hatte deraus dem Libanon stammende Geschäftsmann Ahmad El Husseini fürSteinmeier im Dezember 2015 einen Präsentkorb mit drei teurenRotweinflaschen und drei Champagnerflaschen der Marke Dom Pérignon imGesamtwert von 1323,99 Euro vorgesehen. Laut dem WissenschaftlichenDienst des Bundestages dürfen Abgeordneten bei Geschenken mitMandatsbezug bis zu einem Wert von 200 Euro "nicht ohne Weiteres"davon ausgehen, "dass sie angenommen werden dürfen". LautMinistergesetz und den dazugehörigen Verfahrensregeln derBundesregierung müssen Minister Geschenke im Wert von über 153,39Euro, die sie "in Bezug" auf ihr Amt erhalten, dem Kanzleramt melden.Steinmeier hatte nach Auskunft des Kanzleramts im entsprechendenZeitraum keine solchen Geschenke gemeldet.El Husseini war nach Recherchen von stern, "Correctiv" und"Frontal 21" ab 2012 an einem Geschäft zur Lieferung von zweiFregatten des deutschen Herstellers Thyssen-Krupp an Algerienbeteiligt. Mit der damals von El Husseini geführten Firma FederalDevelopment Establishment in den Vereinigten Arabischen Emiratensollte er an Thyssen-Krupp ein Munitionspaket im Wert von über 300Millionen Euro für die Kriegsschiffe liefern, über einen Vertrag mitdem Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall. DerBundessicherheitsrat, dem Steinmeier damals als Außenministerangehörte, genehmigte die Ausfuhr der zwei Fregatten im Februar undNovember 2016.Rheinmetall verzeichnete bei diesem und einem weiteren Geschäftmit Federal Verluste beziehungsweise offene Forderungen von insgesamtüber 60 Millionen Euro. So soll El Husseini aus Zahlungen vonThyssen-Krupp ausweislich eines Prüfberichts für den Eigentümer vonFederal vom Mai 2018 insgesamt 48 Millionen Euro "unterschlagen" undunter anderem auf Konten in Beirut und Hongkong geleitet haben.Rheinmetall wies aus diesem Grund in seiner Bilanz für 2018 einewertberichtigte und "gestundete" Forderung von 37 Millionen Euro aus.Rheinmetall-Chef Armin Papperger bestätigte auf der Hauptversammlungim Mai 2019, dass diese Summe von Federal geschuldet werde.Um weitere 15 Millionen Euro soll El Husseini zusammen mit zweiMittätern Rheinmetall im Zusammenhang mit einem weiteren Vertrag ausdem Jahr 2015 betrogen haben. Die Außenstelle Celle derStaatsanwaltschaft Lüneburg hat deshalb nach eigenen Angaben im Mai2019 Anklage vor dem Landgericht Lüneburg erhoben. Über deren Annahmemuss das Gericht noch entschieden. El Husseinis Anwalt wies denVorwurf gegen seinen Mandanten zurück. Federal hatte die 15 MillionenEuro als "Erfolgsprämie" erhalten; das Unternehmen sollte politischeStellen in den Vereinigten Arabischen Emiraten von der Tauglichkeitvon Marinegeschützen überzeugen, die Rheinmetall seit 2009 in dasLand am Persischen Golf geliefert hatte.Steinmeier erinnert sich laut Auskunft des Präsidialamtes, dass er"vor mehr als zehn Jahren" El Husseini "zwei- oder dreimal begegnet"sei, als dieser als Berater der Vereinigten Arabischen Emirate tätiggewesen sei. Von dessen Tätigkeit als "Lobbyist im Rüstungsbereich"wisse der heutige Präsident nichts. El Husseini habe "zu keiner ZeitEinfluss auf politische Positionierungen oder Entscheidungen" vonSteinmeier gehabt, versichert das Amt. Ob El Husseini oder seineFirma "Präsentkörbe an das Abgeordnetenbüro von Frank-WalterSteinmeier schickte" lasse sich "nicht mehr nachvollziehen". Die "inder Vorweihnachtszeit angekommenen Naturalgeschenke" seien immer"gesammelt und weiterverteilt worden", so das Präsidialamt, zumBeispiel an Mitarbeiter. Fragen zu den Bestimmungen zum Umgang mitteuren Geschenken, die für den Abgeordneten und Minister Steinmeiergalten, ließ das Präsidialamt unbeantwortet.