Deshalb steigt der Ölpreis!

Die Rohölpreise sind in der Woche nach der Nachricht über die Wirksamkeit des Impfstoffs von Pfizer Inc. (NYSE:PFE) am Montag um mehr als 11% gestiegen. Steigende COVID-19-Fälle haben auch Hoffnungen für den Markt geweckt, da die Erwartungen der großen Ölproduzenten die geplante Erhöhung der Rohölversorgung bis Januar aufschieben, berichtet Reuters. Die WTI-Rohölterminkontrakte werden um 0,53% auf 41,67 $ gehandelt, und die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



