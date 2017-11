Dem steigenden Bedarf mit einer wachsenden Versorgungslandschaft begegnen / bpa fordert angesichts des steigenden Pflegebedarfs in Rheinland-Pfalz ehrliche Debatte über Personaleinsatz

Mainz (ots) - Zur Vorstellung der Analyse zu den Auswirkungen desdemografischen Wandels auf den Pflegebedarf in Rheinland-Pfalz sagtder Präsident und Landesvorsitzende des Bundesverbandes privaterAnbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) Bernd Meurer:"Dass der Pflegebedarf in Rheinland-Pfalz in den nächsten Jahrenund Jahrzehnten enorm steigen wird, dürfte heute niemanden überraschthaben. Die Zahlen des Statistischen Landesamtes zeigen erneut, dasswir vor einer großen Herausforderung stehen und dem steigenden Bedarfnur mit einer wachsenden Versorgungslandschaft begegnen können. DiePolitik muss also alles dafür tun, Wachstum bei Pflegeheimen undPflegediensten zu ermöglichen.Dazu gehört auch eine ehrliche und vorurteilsfreie Debatte überden Personaleinsatz. Die Lücke zwischen den Zahlen der benötigten undder vorhandenen Pflegefachkräfte steigt ebenfalls rasant an. Werdiese Realitäten anerkennt, muss einräumen, dass das derzeitigeSystem von festen Fachkraftquoten nicht zu halten ist. Jede gutausgebildete und klug eingesetzte Hilfskraft unterstütztPflegebedürftige besser als eine Fachkraft, die nicht da ist. Solange Fachkräfte fehlen, müssen wir ideologiefrei über den sinnvollenEinsatz der vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen."Anmerkung: In der heute veröffentlichten Analyse heißt es: "Zahlpflegebedürftiger Menschen im Alter von 60 Jahren und älter steigtvon 116.300 bis 2035 auf 161.900 (+45 600 bzw. +39 Prozent) und bis2060 auf 219.700 (+103 400 bzw. +89 Prozent)" Die StatistischeAnalyse Rheinland-Pfalz 2060 - Auswirkungen des demografischenWandels auf den Pflegebedarf finden Sie hier: https://www.statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/stat_analysen/pflege/rp2060-pflege.pdfDer Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über450 in Rheinland-Pfalz) die größte Interessenvertretung privaterAnbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Jutta Schier, Leiterin der bpa-Landesgeschäftsstelle,Tel.: 06131/88 03 20, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell