Deshalb steigen aktuell Asiatische Aktien!

Asiatische Aktien haben am Mittwoch angesichts des Optimismus über eine friedliche Beilegung des Ukraine-Krieges auf breiter Front zugelegt. Russland versprach am Dienstag, die Militäroperationen rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew zu reduzieren, während die Ukraine vorschlug, in persönlichen Verhandlungen einen neutralen Status anzunehmen. Chinesische Aktien führten die regionalen Kursgewinne an, da die Anleger weitere Stimulierungsmaßnahmen zur Unterstützung des sich verlangsamenden Wachstums ...



