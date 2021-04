Ein starkes Duo für mentale Gesundheit: Die pme Familienservice Gruppe übernimmt die Mindance GmbH

Berlin (ots) - Die pme Familienservice Gruppe freut sich sehr, die Mindance GmbH in ihrem Unternehmen begrüßen zu können. Mit dem Erwerb des innovativen Start-ups setzt Deutschlands größter Work-Life-Balance-Anbieter auf zukunftsweisende Lösungen und ergänzt seine persönlichen Coachings- und Trainingsangebote um einen digitalen Alltagsbegleiter zur Stärkung der mentalen Gesundheit. Mit der Übernahme entsteht für Kund:innen ein bestmögliches Angebot aus digitaler und analoger psychischer Gesundheitsförderung.Digitaler Schub für das betriebliche GesundheitsmanagementDigitale Lösungen für die Gesundheitsprävention sind nicht erst seit Corona ein wichtiger Baustein für nachhaltige BGM-Programme. Schon seit mehreren Jahren arbeitet die pme Familienservice Gruppe daran, leicht zugängliche Angebote zu schaffen, um die körperliche und mentale Gesundheit zu fördern. Mit der innovativen Lösung der Mindance App wurde nun ein kompetenter Partner eingebunden. Ihr Geheimrezept umfasst den maßgeschneiderten Einsatz von digitalen Tools und Trainingsprogrammen, Workshops und Webinaren. Seit der Gründung 2017 konnten namenhafte Kunden, wie AOK Plus, Bosch und der Deutsche Fußball Bund (DFB) gewonnen werden.Die App ist eine ideale Ergänzung für die persönlichen Coaching- und Trainingsangebote des pme Familienservice. Gleichzeitig stärken die Beratungsleistungen von pme die digitalen Präventionsangebote von Mindance, so dass ein rundes Blended-Coaching-Paket geschnürt werden kann. Alexa Ahmad, Geschäftsführerin der pme Familienservice Gruppe, betont: "Die Integration der Mindance GmbH stärkt unser Angebot für betriebliches Gesundheitsmanagement und unsere Position als Digitalisierungsvorreiter im Bereich der sozialen Dienstleistungen. pme-Kunden profitieren in Zukunft von digitalen Trainingsprogrammen und Workshops, die sie jederzeit und überall nutzen können. Unser Ziel ist es, als All-in-One-Anbieter den Beschäftigten unserer Firmenkunden in allen Bereichen zur Seite zu stehen, indem wir umfassend für alle Bedarfe passende Angebote vorhalten."Mobile Zusatzlösung zur Verbesserung des mentalen WohlbefindensDie Kombination von alltäglicher digitaler Begleitung und persönlicher menschlicher Unterstützung hat auch die beiden Gründer von Mindance, Lukas Stenzel und Robin Maier, überzeugt, und so freut sich der pme Familienservice sehr, nach intensiven Verhandlungen den Erwerb der Mindance GmbH verkünden zu können.Robin Maier, Geschäftsführer der Mindance GmbH, hebt hervor: "Durch die Zusammenarbeit mit dem pme Familienservice können wir die Jahrzehnte lange Erfahrung des Work-Life-Pioniers nutzen, um die Themen fokussiert in den Unternehmen zu platzieren und positiv zu beeinflussen. Speziell das Know-how von pme-Trainer:innen und Lebenlagencoaches soll in die App eingebunden werden. Neben der Betreuung vor Ort bieten wir mit der Mindance App eine komplementäre digitale Zusatzlösung. Mit dem pme Familienservice als starkem Partner ist es unser Ziel, die Fallzahlen von psychischen Erkrankungen in Unternehmen langfristig zu reduzieren."Kund:innen können mitbestimmenSebastian Hämmerl, Head of Corporate Development and Sales der pme Familienservice Gruppe, wird zusammen mit Robin Maier, einem der Gründer der Mindance GmbH, die Geschäftsführung übernehmen und damit die direkte Verbindung zur pme Familienservice Gruppe verkörpern. Das Unternehmen möchte damit eine enge Verzahnung mit den Kernbereichen herstellen und weitere wertvolle Entwicklungen und Erweiterungen vorantreiben. "Die Übernahme von Mindance stellt im Sinne des Blended-Learning- und Blended-Coaching-Ansatzes eine wertvolle Bereicherung unseres Leistungsangebots dar und gibt dem Aspekt der Nachhaltigkeit von Entlastung und Stärkung unserer Kunden einen Qualitätsschub. Außerdem haben wir für die Qualifizierung und Prozessoptimierung noch viel mehr vor. Wir arbeiten an neuen, spannenden Features und unserem partnerschaftlichen und innovativen Spirit folgend, laden wir unsere Kunden herzlich dazu ein, inspirierend mitzuwirken, damit immer passgenau das entwickelt wird, was unsere Kunden brauchen", erklärt Sebastian Hämmerl.Neue Angebotssäule "pme health"Mit diesem Schritt legt pme das Fundament für den Ausbau der neuen Angebotssäule pme health. Die App ist außerdem eine wertvolle digitale Ergänzung der vielfältigen Angebote in den Bereichen pme assistance und pme akademie. Ziel ist es, alle Angebote durch einen Blended-Learning- und Blended-Coaching-Ansatz zu stärken, um einer hybriden Zukunft gerecht zu werden.Der Markt des betrieblichen Gesundheitsmanagements wird sich wie viele andere Bereiche durch digitale Angebote enorm verändern. Durch intelligente digitale Lösungen stärkt pme proaktiv die eigenen Produkte. Mindance wird als innovativer, schneller und flexibler Ideentreiber neue Möglichkeiten der digitalen Entwicklung eröffnen und passende Angebote der pme Familienservice Gruppe maßgeblich voran bringen.Sie möchten mehr über Mindance oder pme health erfahren?Sebastian Hämmerl, Head of Corporate Development and Sales der pme Familienservice Gruppe und Geschäftsführer der Mindance GmbH, beantwortet gern Ihre Fragen. Bei Interesse schreiben Sie eine E-Mail an: sebastian.haemmerl@familienservice.deÜber pmeDie pme Familienservice Gruppe unterstützt im Auftrag von mehr als 900 Arbeitgebern Mitarbeiter:innen darin, Beruf und Privatleben gelingend zu vereinbaren und mit freiem Kopf arbeiten zu können. Berufstätige erhalten Hilfe bei Krisen, z. B. bei Konflikten am Arbeitsplatz, Sucht- oder Partnerschaftsproblemen. Eltern unterstützt die pme Familienservice Gruppe dabei, die passende Kinderbetreuung zu finden, und bietet in über 75 Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen hochwertige und flexible Pädagogik. Mit einem Homecare-Eldercare-Service entlastet sie Berufstätige bei der Organisation und Finanzierung von Pflegedienstleistungen und bietet psychosoziale Unterstützung. Im Rahmen der pme Akademie werden Seminare, Workshops und Coachings zum Themenkomplex Personalführung und Personalentwicklung angeboten. Die pme Familienservice Gruppe ist an mehr als 70 Orten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien vertreten und beschäftigt über 2.000 eigene Mitarbeiter:innen und zahlreiche Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen.Über MindanceDas Leipziger Startup wurde 2017 von Robin Maier, Lukas Stenzel und David Schumann gegründet und kurz darauf in den SpinLab Startup Accelerator aufgenommen. Seither konnten namhafte Key Accounts, wie etwa BOSCH oder die AOK PLUS, gewonnen werden. 