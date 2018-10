Ein starker Schutz überzeugt europaweit Millionen - / Wertgarantie Group erreicht die Marke von 6 Millionen Verträgen

Hannover (ots) - Ein neuer Meilenstein ist erreicht: In derWertgarantie Group ist der Vertragsbestand europaweit auf sechsMillionen Verträge angewachsen. Allein seit 2013 hat dieUnternehmensgruppe die Anzahl der Verträge damit mehr als verdoppelt."Wenn ich auf die vergangenen Jahre zurückblicke, freue ich michin erster Linie darüber, wie gut es die Unternehmen der Gruppegeschafft haben, die Vertragszahlen stetig zu steigern undgleichzeitig unsere hohen Ansprüche an Service und Dienstleistung fürdie Kunden und Fachhandelspartner aufrecht zu halten", ordnetWertgarantie-Vorstandsvorsitzender Thomas Schröder den Erfolg ein. Inder Wertgarantie Group bieten mit Agila, Wertgarantie, der SociétéFrançaise de Garantie sowie Garante vier Spezialversicherer undGarantiedienstleister bedarfsgerechte Lösungen für die Märkte inDeutschland und Europa. Seit Jahren kennt die Gruppe hinsichtlich derVertragszahlen nur einen Trend: steil bergauf! Waren es im Jahr 2003insgesamt 500.000 Verträge, so wurde 2007 erstmals die Zahl von einerMillion Verträgen erreicht. 2013 lag die Gesamtzahl bei 2,3 Millionen- damit hat es die Unternehmensgruppe geschafft, die Zahl derVerträge in den vergangenen fünf Jahren mehr als zu verdoppeln. "Wasuns alle in der Unternehmensgruppe besonders stolz macht, ist dieTatsache, dass es uns von Jahr zu Jahr gelungen ist, viele neuePartner und Kunden von unseren Dienstleistungen zu überzeugen undhinzuzugewinnen", erklärt Thomas Schröder. "Innovative Produkte,persönlicher Service und die unkomplizierte Abwicklung von Schäden -dafür ist die Wertgarantie Group bekannt."Ein wichtiger weiterer Baustein zum anhaltenden Unternehmenserfolgist die Konzentration auf die Digitalisierung der Geschäftsprozesse:Wenn Versicherungsverträge oder Schadenmeldungen überhaupt nochanalog - zum Beispiel postalisch eingehen - werden sie gescannt,automatisch ausgelesen und maschinell weiterverarbeitet. Von den sehrkurzen Bearbeitungszeiten eines online eingereichten Schadens und dernachvollziehbaren Transparenz profitieren sowohl die Partner als auchdie Kunden.Die Wertgarantie Group fördert durch die Versicherung vonElektrogeräten aller Art seit über 55 Jahren nachhaltigesWirtschaften: Der Ansatz "Reparieren statt Wegwerfen" verändert denUmgang der Nutzer mit Technik. Und in der Agila Tierkranken- undTierhaftpflichtversicherung steht das gesundheitliche Wohl derversicherten Hunde und Katzen im Vordergrund. Um denNachhaltigkeitsgedanken weiter zu fördern und zu verbreiten, ist dasUnternehmen Mitglied im Bundesdeutschen Arbeitskreis fürUmweltbewusstes Management e.V. (B.A.U.M. e.V.), wie Thomas Schrödererklärt. "Für uns ist die Mitgliedschaft sowie die Unterzeichnung desKodex für nachhaltiges Wirtschaften ein weiteres Bekenntnis dazu,dass wir bei unseren Unternehmensaktivitäten stets die Prinzipien derNachhaltigkeit im Auge behalten!"Pressekontakt:Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation |Tel: 0049 511 71280-128 | Fax: 0049 511 71280-279, E-Mail:u.braungardt@wertgarantie.comMarc Höppner| Referent Public Relations | Tel: 0049 511 71280-556 |Fax: 0049 511 71280-279, E-Mail: m.hoeppner@wertgarantie.comOriginal-Content von: Wertgarantie, übermittelt durch news aktuell