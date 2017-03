MIT spricht Organisationen mehr als 1 Million USD zu, die Technik nutzen, um Arbeitenden weltweit mehr wirtschaftliche Möglichkeiten zu verschaffen

"Inclusive Innovation Challenge" sucht weltweit Organisationen,welche die Zukunft der Arbeit neu erfinden Die Registrierung istjetzt möglich unter MITinclusiveinnovation.com(http://mitinclusiveinnovation.com/).Cambridge, Massachusetts (ots/PRNewswire) - "Die Produktivitäterreicht Rekordniveaus, die Innovation war noch nie schneller -gleichzeitig verzeichnen wir aber ein fallendes mittleres Einkommenund weniger Arbeitsplätze", warnt Erik Brynjolfsson, Direktor der MITInitiative on the Digital Economy (http://ide.mit.edu/) (IDE). "DieMenschen fallen zurück, da die Technik sich so schnellweiterentwickelt und unsere Fähigkeiten und Organisationen nichtmithalten." Dies ist in den Worten von Erik Brynjolfsson "das großeParadoxon unserer Zeit". Dieser Trend wird sich weiter verstärken,wenn keine neuen Lösungen gefunden werden.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/480920/MIT_IDE_Logo.jpgDie MIT IDE ist der Überzeugung, dass technische Lösungen Menschendie Möglichkeit geben, besser an unserer sich schnell entwickelndendigitalen Wirtschaft teilzunehmen. Dies steigert Einkommen undsichert Beschäftigungsmöglichkeiten. Um in dieser Zeit beispiellosenWandels solche erfinderischen Lösungen zu belohnen und zu fördern,hat MIT IDE die Inclusive Innovation Challenge (IIC) ins Lebengerufen. Nach einem erfolgreichen ersten Jahr mit nahezu 300Antragstellern aus der ganzen Welt wurde jetzt das zweite Jahr derIIC eingeläutet. Die Registrierung ist jetzt möglich unterMITinclusiveinnovation.com (http://mitinclusiveinnovation.com/).Die IIC schreibt mehr als 1 Million USD für die "Superhelden derinklusiven Innovation" aus. Dies sind Organisationen, welche Techniknutzen, um die Zukunft der Arbeit neu zu erfinden und eine Wirtschaftmit mehr Gleichheit zu schaffen. Wirtschaftsorganisationen undgemeinnützige Organisationen aller Größen, Typen, jeden Alters undaus allen Ländern sind zur Bewerbung angehalten.Die Preiskategorien dieses Jahres lauten:- Entwicklung von Fähigkeiten und entsprechender Möglichkeiten- Einkommenswachstum und Schaffung von Arbeitsplätzen- Zugriff auf Technik- Finanzielle InklusionMehr als 100 Jurymitglieder und ein Expertenausschuss (dasChampion Committee) werden aus den antragstellenden Organisationen 16Gewinner auswählen.- Die vier Gewinner des Großen Preises erhalten je 150.000 USD.- Zwölf Gewinner erhalten je 35.000 USD.Die Antragsteller müssen sich bis zum 7. Juni 2017 registrierenund ihre Anträge bis zum 21. Juni 2017 einreichen. Die Gewinnerwerden im Rahmen der HUBweek in Boston (hubweekboston.com) am 12.Oktober 2017 bei einer publikumswirksamen Veranstaltung bekanntgegeben.Die Challenge erhält finanzielle Unterstützung von RockefellerFoundation, Joyce Foundation, Joseph Eastin, ISN® und Google.org.Bringen Sie sich ein! Sie möchten als Jurymitglied, Sponsor oderKommunikationspartner teilnehmen oder eine Organisation nominieren?Schicken Sie uns eine E-Mail an iic@mit.edu. Um sich zu registrierenoder Benachrichtigungen zu erhalten, besuchen Sie bitte:MITinclusiveinnovation.com (http://mitinclusiveinnovation.com/)Weitere Informationen über die MIT-Initiative zur digitalenWirtschaft erhalten Sie unter: ide.mit.edu (http://ide.mit.edu/)Pressekontakt:Paul Denning - denning@mit.edu617-253-0576Inclusive Innovation Competition Kontakte: Devin Wardell Cook -devin.cook@sloan.mit.eduShannon Farrelly - farrelly@mit.edu603-303-8824Original-Content von: MIT Sloan School of Management, übermittelt durch news aktuell