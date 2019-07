sportwetten.de wird offizieller Wettpartner von Eintracht Braunschweig (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Die sportwetten.de GmbH und die Eintracht Braunschweig GmbH & Co.KGaA haben sich zu einer Partnerschaft zusammengeschlossen. Bereitsin der vergangenen Saison hatten sich der Wettanbieter und derSportverein auf eine reine Bandenpartnerschaft verständigt, jetztwird die Kooperation erweitert.Das Zentrum der Partnerschaft bilden umfassende Aktivierungsrechtebei allen Begegnungen der Mannschaft inklusive Bandenpräsenzen imStadion, Banner auf den digitalen Kanälen der Eintracht und SocialMedia Beiträge. Zusätzlich wird sportwetten.de die BraunschweigerFangemeinde mit verschiedenen Aktivierungsmaßnahmen sowie Promotionvor Ort involvieren."Tradition und Fanbase waren die beiden Hauptattribute, die uns zueiner Kooperation bewogen haben. Wenn man dann noch bedenkt, wie sehrdie Löwen in der letzten Hinrunde unter ihren Möglichkeiten gebliebensind, nimmt man die Perspektive von Eintracht Braunschweig mitHerzklopfen wahr. Wir freuen uns, der Eintracht in nicht ganz soglorreichen Zeiten an die Seite zu treten und - mit selbstbewusstenBlick nach oben - auf die Partnerschaft", so Ingo Pauling, Direktorvon sportwetten.de.Wolfram Benz, Geschäftsführer von Eintracht Braunschweig: "Wirhaben durch die Bandenkooperation in der vergangenen Saison bereitserste gemeinsame Gehversuche gemacht. Dass die Partnerschaftausgebaut werden konnte und wir mit sportwetten.de einen kreativenund innovativen Wegbegleiter gefunden haben, freut unsaußerordentlich."Über sportwetten.de:Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotiertenpferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. In Kooperation mitCashpoint aus Wien haben sich 2017 routinierte Spielmacherzusammengetan. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de sorgt manim deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei allerSeriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelungvom Wettbewerb ab. sportwetten.de ist offizieller Partner u.a. vonAlemannia Aachen, KFC Uerdingen, der Eishockey Nationalmannschaft(DEB), der Kölner Haie, des Deutschen Volleyball Verbandes (DVV) undder Basketball Bundesliga (BBL).Weitere Informationen und Bildmaterial unterhttp://news.sportwetten.dePressekontakt:Ingo Pauling, Direktor sportwetten.de+49 211 78 17 82-35unternehmen@sportwetten.deOriginal-Content von: sportwetten.de, übermittelt durch news aktuell