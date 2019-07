sportwetten.de wird offizieller Wettpartner von Alemannia Aachen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Die sportwetten.de GmbH und die TSV Alemannia Aachen GmbH habensich zu einer langfristigen Partnerschaft zusammengeschlossen. Der inDüsseldorf ansässige Wettanbieter legt dabei besonderen Wert auf dieAktivierung der Fangemeinde über Promotion vor Ort und auf dendigitalen Kanälen.Das Leistungspaket enthält u.a. Bandenpräsenzen auf der Nord- undSüdtribüne, Online-Werbebanner und eine Vielzahl gemeinsamerAnsprachen für die Fans über die Social-Media-Kanäle. Neben dem Rechtzur offiziellen Nutzung des Alemannia-Logos wird sportwetten.de dieBezeichnung "Offizieller Wettpartner von Alemannia Aachen" tragen.sportwetten.de schließt nicht aus, dass weitere Punkte dasLeistungspaket in Zukunft ergänzen."Die Alemannia deckt nicht nur den regionalen Aspekt für uns ab,sondern lässt bei den Begriffen Tivoli, Tradition, Zweiter in derewigen Tabelle der 2. Bundesliga und den Namen Landgraf und Meijerjedes Fußballerherz höherschlagen. Jahr für Jahr in einer derstärksten Regionalligen spielen zu dürfen und zu müssen ist nicht nureine Bürde sondern auch eine Herausforderung. Und so wollen wirversuchen, die Alemannia auf dem Weg zurück in den Profifußball, obkurz- oder mittelfristig, zu begleiten", so Ingo Pauling, Direktorsportwetten.de.Martin vom Hofe, Geschäftsführer von Alemannia Aachen: "Wir freuenuns sehr, sportwetten.de als neuen Partner in unseren Reihen begrüßenzu dürfen. Wir sind guter Dinge für die kommende Saison und wissen umeinen innovativen, kreativen, starken Partner an unserer Seite."Über sportwetten.de:Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotiertenpferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. In Kooperation mitCashpoint aus Wien haben sich 2017 routinierte Spielmacherzusammengetan. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de sorgt manim deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei allerSeriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelungvom Wettbewerb ab. sportwetten.de ist offizieller Partner u.a. vonVfL Bochum, KFC Uerdingen, der Eishockey Nationalmannschaft (DEB),der Kölner Haie, des Deutschen Volleyball Verbandes (DVV) und derBasketball Bundesliga (BBL).Weitere Informationen und Bildmaterial unterhttps://news.sportwetten.dePressekontakt:Ingo Pauling, Direktor sportwetten.de+49 211 78 17 82-35unternehmen@sportwetten.deOriginal-Content von: sportwetten.de, übermittelt durch news aktuell