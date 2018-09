sportwetten.de wird offizieller Wettpartner der easyCredit BBL (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Die easyCredit Basketball Bundesliga (easyCredit BBL) und diesportwetten.de GmbH haben sich zu einer langfristigen Partnerschaftzusammengeschlossen. Der in Düsseldorf ansässige Wettanbieter wird abder Saison 2018/19 schwerpunktmäßig die digitalen Kanäle dereasyCredit BBL nutzen, um auf sein Angebot aufmerksam zu machen undin der jungen und digitalen Basketball-Zielgruppe zu aktivieren.René Beck, Leiter Marketing und Business Development dereasyCredit BBL, zeigte sich zufrieden mit dem Abschluss: "Wir freuenuns sehr, dass wir mit sportwetten.de einen innovativen und seriösenWettpartner gewinnen konnten, der langfristig mit unszusammenarbeitet und der sich, genau wie wir, zum Ziel gesetzt hat,weiter zu wachsen.""Wir freuen uns, mit der easyCredit BBL eine weitere, wichtigePartnerschaft auf nationaler Ebene geschlossen zu haben. DieBasketball Community gilt als besonders digital- und mobil-affin, wasperfekt in unsere Strategie passt", so Ingo Pauling, Direktorsportwetten.de GmbH. Zentrum der Vereinbarung sind umfangreicheBranding- und Aktivierungsmöglichkeiten auf den digitalen Plattformender easyCredit BBL: Neben innovativen Content-Posts auf denSocial-Media-Plattformen erhält sportwetten.de umfangreiche Displayund Presentingwerbeflächen auf der offiziellen Liga-Websitewww.easyCredit-BBL.de und der offiziellen Liga-App. Zusätzlich wirdsportwetten.de im Rahmen des Show-und Unterhaltungshighlight, demALLSTAR Day, Aktivierungsmaßnahmen durchführen.Über sportwetten.de:Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotiertenpferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. In Kooperation mitCashpoint aus Wien haben sich 2017 routinierte Spielmacherzusammengetan. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de sorgt manim deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei allerSeriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelungvom Wettbewerb ab. Ex-Fußballprofi und Kultfigur Ansgar Brinkmannfungiert als Werbebotschafter für die Marke und unterstreicht damitden Claim "Setzt auf Spaß!".Pressekontakt:Ingo PaulingDirector of OperationsTelefon +49 211 781782-35pauling@sportwetten.dewww.sportwetten.deOriginal-Content von: sportwetten.de, übermittelt durch news aktuell