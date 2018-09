sportwetten.de wird offizieller Wettpartner des VfL Bochum 1848 (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Der VfL Bochum 1848 und die sportwetten.de GmbH haben sich zueiner langfristigen Partnerschaft zusammengeschlossen. Der inDüsseldorf ansässige Wettanbieter wird ab dem 5. Spieltag derlaufenden Saison 2018/19 im Vonovia Ruhrstadion auf den LED-Bandenund der Videowand sowie im digitalen Bereich in Erscheinung treten.Im Laufe der nächsten Monate sind weitere gemeinsame Aktivitäten inden Bereichen eSports, Fan-App und CSR geplant.Christoph Wortmann, Bereichsleiter Vermarktung beim VfL Bochum1848, zeigte sich zufrieden mit dem Abschluss: "Wir freuen uns sehr,dass wir mit sportwetten.de einen seriösen und innovativenWettpartner aus Deutschland gewinnen konnten, der langfristig mit unszusammenarbeiten und spannende Projekte weiterentwickeln möchte.""Der VfL Bochum verfügt nicht nur über eines dertraditionsreichsten Talentwerke im Ruhrgebiet, er hat uns auch mitseiner bodenständigen Art und seinen innovativen Ideen sofortüberzeugt. Denn der VfL guckt nicht zuerst über die Landesgrenzen,sondern bleibt so nah an den heimischen Fans und dem ursprünglichenFußball wie kaum ein anderer", so Ingo Pauling, Direktorsportwetten.de GmbH.Über sportwetten.de:Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotiertenpferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. In Kooperation mitCashpoint aus Wien haben sich 2017 routinierte Spielmacherzusammengetan. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de sorgt manim deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei allerSeriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelungvom Wettbewerb ab. Unter anderem fungiert Ex-Fußballprofi undKultfigur Ansgar Brinkmann als Werbebotschafter für die Marke undunterstreicht damit den Claim "Setzt auf Spaß!".Pressekontakt:Ingo PaulingDirector of OperationsTelefon +49 211 781782-35pauling@sportwetten.dewww.sportwetten.deOriginal-Content von: sportwetten.de, übermittelt durch news aktuell