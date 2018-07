sportwetten.de wird offizieller Wettpartner des KFC Uerdingen (FOTO)

Düsseldorf/Krefeld (ots) -Der Krefelder Fußball-Club Uerdingen 05 e.V. und diesportwetten.de GmbH haben sich zu einer langfristigen Partnerschaftzusammengeschlossen. Vorerst einigten sich der Fußballverein und derWettanbieter auf Bandenpräsenzen und eine Social-Media-Kooperation,um einen Grundstein für die gemeinsame Zukunft zu legen.Das Leistungspaket enthält insgesamt vier Bandenpräsenzen und eineVielzahl gemeinsamer Ansprachen für die Fans über dieSocial-Media-Kanäle. Neben dem Recht zur offiziellen Nutzung desKFC-Logos wird sportwetten.de die Bezeichnung "OffiziellerWettpartner des Krefelder Fußball-Club Uerdingen 05 e. V" tragen.sportwetten.de schließt nicht aus, dass weitere Punkte dasLeistungspaket in Zukunft ergänzen."Mit dem KFC Uerdingen haben wir einen Partner gefunden, der inden letzten Jahren sehr ambitioniert seine ehrgeizigen Ziele verfolgthat - gekrönt durch den diesjährigen Aufstieg in die 3. Liga. Wirfreuen uns auf eine langfristig ausgelegte Kooperation und drückendie Daumen für den weiteren sportlichen Erfolg", so Sascha van Treel,Creative Director von sportwetten.de. Ebenfalls guter Dinge zeigtsich Jan Filipzik, Marketingleiter des Krefelder Fußball-ClubUerdingen 05 e. V: "Wir haben mit Sportwetten.de einen wichtigenPartner für die neue Saison gewonnen und freuen uns nun sehr auf diegemeinsame Kooperation und Zusammenarbeit."Die Bandenpräsenzen werden bereits am kommenden Sonntag,29.07.2018, im Stadion zu sehen sein.Über sportwetten.de:Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotiertenpferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. In Kooperation mitCashpoint aus Wien haben sich 2017 routinierte Spielmacherzusammengetan. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de sorgt manim deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei allerSeriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelungvom Wettbewerb ab. Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann fungiert alsWerbebotschafter für das Unternehmen und unterstreicht dabei denClaim "Setzt auf Spaß!".Weitere Informationen und Bildmaterial unter sportwetten.dePressekontakt:Sascha van Treel, Creative Director+49 211 78 17 82-21unternehmen@sportwetten.deOriginal-Content von: sportwetten.de, übermittelt durch news aktuell