sportwetten.de wird langfristiger Partner des DEB (VIDEO)

Düsseldorf/München (ots) -Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) hat mit der sportwetten.deGmbH einen neuen langfristigen Partner an seiner Seite. Der inDüsseldorf ansässige Wettanbieter legt dabei besonderen Wert auf dieAktivierung der Fangemeinde über Promotion vor Ort und auf dendigitalen Kanälen.Das Logo von sportwetten.de wird im ersten Jahr neben einerBandenpräsenz bei den Spielen der deutschenEishockey-Nationalmannschaft auch auf dem Eis zu sehen sein. Nebendem Recht zur offiziellen Nutzung des DEB- undNationalmannschaftslogos wird der Newcomer die Bezeichnung"Offizieller Partner der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft"tragen."Die historische Leistung der Mannschaft in Pyeongchang hat derPartnerschaft noch die Krone aufgesetzt", so Ingo Pauling, Leiter desoperativen Geschäfts von sportwetten.de. "Wir waren schon vorherüberzeugt, dass unsere Marke ideal zum Eishockey und seinen loyalenFans passt. Daher freuen wir uns, dass wir mit dem DEB einen erstenwichtigen Schritt in der noch jungen Firmengeschichte gehen können,um die Fans für uns zu begeistern."Robert Schütt, Leiter Marketing des DEB: "Die extrem positivenGespräche und die seriöse, kreative Struktur des ganzen Teams vonsportwetten.de haben uns sofort überzeugt, in den besten Händen zusein. Wir freuen uns, mit sportwetten.de einen strategischen Partneran der Seite zu haben, der die nächsten Jahre den Sport zugunsten derFans mit uns weiterentwickeln wird."Über sportwetten.de:Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotiertenpferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. In Kooperation mitCashpoint aus Wien haben sich 2017 routinierte Spielmacherzusammengetan. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de sorgt manim deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei allerSeriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelungvom Wettbewerb ab. Seit Kurzem fungiert Ex-Fußballprofi und KultfigurAnsgar Brinkmann als Werbebotschafter für die Marke und unterstreichtdamit den Claim "Setzt auf Spaß!".Weitere Informationen und Bildmaterial unter sportwetten.dePressekontakt:Ingo Pauling, Leiter operatives Geschäft+49 211 78 17 82-35unternehmen@sportwetten.deOriginal-Content von: sportwetten.de, übermittelt durch news aktuell