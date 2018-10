sportwetten.de wird Co-Sponsor und offizieller Wettpartner des SV Darmstadt 98 (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Der in Düsseldorf ansässige Wettanbieter sportwetten.de und derSportverein Darmstadt 1898 e.V. haben sich zu einer Partnerschaftzusammengeschlossen. sportwetten.de wird mit einer großflächigenVideobandenpräsenz im Stadion als auch per Online-Banner auf derWeb-Präsenz des Sportvereins zu sehen sein. Darüber hinaus wird eseine Social-Media-Kooperation zwecks Fan-Aktivierung geben. DieZusammenarbeit ist zunächst bis Juni 2019 vereinbart.Das Leistungspaket enthält insgesamt eine 240 Meter lange, vonsportwetten.de bespielte Videobandenpräsenz, eine statische Flächeonline unmittelbar über der Tabelle, einen zusätzlichen Online-Bannerund eine Vielzahl gemeinsamer Ansprachen für die Fans über dieSocial-Media-Kanäle. Neben dem Co-Sponsor-Status und dem Recht zuroffiziellen Nutzung des Darmstadt-Logos wird sportwetten.de dieBezeichnung "Offizieller Wettpartner des SV Darmstadt 98" tragen.sportwetten.de schließt nicht aus, dass weitere Punkte dasLeistungspaket in Zukunft ergänzen."Mit den Lilien haben wir einen Kooperationspartner gewählt,dessen Traditionsreichtum uns fasziniert. Wir freuen uns sehr, abjetzt Unterstützer der 98er zu sein und wollen unseren Teil zu einererfolgreichen Saison beitragen", so Ingo Pauling, Direktor vonsportwetten.de.Oliver Keller, Leiter Vertrieb SV Darmstadt 98: "Wir dankensportwetten.de für das Engagement und freuen uns auf eine produktiveund gewinnbringende Zusammenarbeit. Wir sind davon überzeugt, dassdie Kooperation für beide Seiten von Vorteil sein wird und wissen umeinen innovativen, kreativen Partner an unserer Seite."Über sportwetten.de:Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotiertenpferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. In Kooperation mitCashpoint aus Wien haben sich 2017 routinierte Spielmacherzusammengetan. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de sorgt manim deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei allerSeriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelungvom Wettbewerb ab. Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann fungiert alsWerbebotschafter für das Unternehmen und unterstreicht dabei denClaim "Setzt auf Spaß!".Weitere Informationen und Bildmaterial unter www.sportwetten.dePressekontakt:Ingo Pauling, Direktor sportwetten.de+49 211 78 17 82-35unternehmen@sportwetten.deOriginal-Content von: sportwetten.de, übermittelt durch news aktuell