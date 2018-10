sportwetten.de verteilt Boni für Tipps auf neuen CDU-Parteivorsitz (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Der Düsseldorfer Wettanbieter sportwetten.de startet eineungewöhnliche Aktion zur Nachfolge für den CDU-Parteivorsitz. SowohlNeukunden als auch Bestandskunden können einen Zusatzbonus erspielen,wenn sie den nächsten CDU-Parteivorsitzenden richtig per Facebooktippen. Direkt nach Wahl erfolgt die Gewinnausschüttung.Die Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer,Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Ex-Fraktionschef Friedrich Merzund ein vierter, nicht namentlich erwähnter Vorschlag stehen für dieParteinachfolge zur Auswahl. Wer bis zum Parteitag mindestens 50 EUReinzahlt und den richtigen Kandidaten voraussagt, erhält am Endeeinen Bonus, der je nach Auswahl zwischen 50 und 100 EUR variiert(bestehende Aktionen und Neukundenboni sind davon natürlichunberührt)."Echtgeldwetten auf politische Ereignisse sind uns ja in dergewohnten Form so nicht erlaubt", so Ingo Pauling, Direktor vonsportwetten.de. "Entwicklungen wie diese sind für uns jedoch ebensospannend wie z.B. die Trainernachfolge eines Fußballvereins.Schließlich zählt es zu unseren Lieblingsbeschäftigungen, gemeinsammit unseren Kunden und Partnern über den herkömmlichenSportwetten-Tellerrand hinaus zu schauen."Über sportwetten.de:Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotiertenpferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. In Kooperation mitCashpoint aus Wien haben sich 2017 routinierte Spielmacherzusammengetan. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de sorgt manim deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei allerSeriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelungvom Wettbewerb ab. Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann fungiert alsWerbebotschafter für das Unternehmen und unterstreicht dabei denClaim "Setzt auf Spaß!".Weitere Informationen und Bildmaterial unter news.sportwetten.deoder auf Facebook.Pressekontakt:Ingo Pauling, Direktor sportwetten.de+49 211 78 17 82-35unternehmen@sportwetten.deOriginal-Content von: sportwetten.de, übermittelt durch news aktuell