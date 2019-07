sportwetten.de verlängert Partnerschaft mit KFC Uerdingen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Der Krefelder Fußball-Club Uerdingen 05 e. V. und der Wettanbietersportwetten.de GmbH haben die bestehende Partnerschaft um einweiteres Jahr verlängert. Nachdem der traditionsreiche Verein und dasjunge Unternehmen in der vergangenen Saison erfolgreichzusammengearbeitet haben, entschied man sich nun für dieVerlängerung.Das Leistungspaket enthält eine Vielzahl an Bandenpräsenzen(sowohl statisch als auch LED), Online-Werbebanner und, wie gehabt,eine gemeinsame Ansprache für die Fans über die Social-Media-Kanäle.Neben dem Recht zur offiziellen Nutzung des KFC-Logos trägtsportwetten.de weiterhin die Bezeichnung "Offizieller Wettpartner desKrefelder Fußball-Club Uerdingen 05 e. V.". An gemeinsame Events, wiebeispielsweise die Fanbus-Fahrt inkl. VIP-Loge für 50 Fans mit AnsgarBrinkmann im vergangenen Jahr, möchte man weiter anknüpfen."Nach einer für den KFC doch eher turbulenten Saison, die für unsden Start der Kooperation mit den Uerdingern bedeutete, möchten wirmit dieser Verlängerung nicht nur Kontinuität zeigen, sondern freuenuns auf sowohl sportliche Erfolge als auch viele weitere interessanteFan-Aktionen. Fahrten auf dem Trainerkarussell und Tabellenplätzezwischen 2 und 14 hatten für die vertrauensvolle Zusammenarbeit keineprimäre Relevanz", so Ingo Pauling, Direktor von sportwetten.deEbenfalls guter Dinge zeigt sich Nikolas Weinhart, Geschäftsführerdes Krefelder Fußball-Club Uerdingen 05 e. V.: "Wir haben mitsportwetten.de einen wichtigen Partner an unserer Seite und freuenuns sehr, dass die Kooperation weiterhin Bestand hat."Über sportwetten.de:Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotiertenpferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. In Kooperation mitCashpoint aus Wien haben sich 2017 routinierte Spielmacherzusammengetan. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de sorgt manim deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei allerSeriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelungvom Wettbewerb ab. sportwetten.de ist offizieller Partner von u.a.Eintracht Braunschweig, Alemannia Aachen, der EishockeyNationalmannschaft (DEB), der Kölner Haie, des Deutschen VolleyballVerbandes (DVV) und der Basketball Bundesliga (BBL).Weitere Informationen und Bildmaterial unterhttp://news.sportwetten.dePressekontakt:Ingo Pauling, Direktor sportwetten.de+49 211 78 17 82-35unternehmen@sportwetten.deOriginal-Content von: sportwetten.de, übermittelt durch news aktuell