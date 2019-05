sportwetten.de setzt erneut auf Ansgar Brinkmann (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Die sportwetten.de GmbH und der Kultfußballer ("Der weißeBrasilianer") haben sich darauf verständigt, die im Januar 2018begonnene Partnerschaft auf unbestimmte Zeit zu verlängern. SeitUnternehmensgründung ist der Ex-Fußballprofi Werbebotschafter desWettanbieters und wirkte seitdem bei zahlreichen Projekten mit.Ansgar Brinkmann war für das Unternehmen bei verschiedenenSportveranstaltungen zwecks Fan-Interaktion vor Ort und präsentiertesich als WM-Berichterstatter live aus Russland. Zudem unterstützte eru.a. zu Charity-Zwecken beim "Hand-in-Hand-Cup" eineKreisliga-Mannschaft mit seiner fußballerischen Leistung. Das "Kickenfür den guten Zweck" wird auch in diesem Jahr wieder stattfinden."Wir haben zu Beginn dieser Partnerschaft gesagt, dass Ansgardurch sein ehrliches und humorvolles Erscheinungsbild bei unsererZielgruppe weitaus mehr als nur Anklang findet", so Ingo Pauling,Direktor von sportwetten.de. "Damit lagen wir goldrichtig. Wir habenmit ihm genau das Testimonial bekommen, welches wir uns erhoffthaben: einen bodenständigen und authentischen Typen, der trotz odergenau wegen seiner Persönlichkeit selbst "nur ein Fan" geblieben istund unseren Kunden auf Augenhöhe begegnet. Entsprechend freuen wiruns, weiterhin mit ihm zusammenzuarbeiten."Der "weiße Brasilianer" ist für seine offene und sympathische Artbekannt und machte durch seine zahlreichen Vereinswechsel, insgesamt39 Trainer und viele erheiternde Anekdoten schon oft von sich Reden.Der Buchautor ("Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich") freut sichebenfalls über die Verlängerung der Kooperation mit sportwetten.deund wird weiterhin auf unterschiedlichen Kanälen zu sehen sein.Über sportwetten.de:Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotiertenpferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. In Kooperation mitCashpoint aus Wien haben sich 2017 routinierte Spielmacherzusammengetan. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de sorgt manim deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei allerSeriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelungvom Wettbewerb ab.Weitere Informationen und Bildmaterial unter sportwetten.dePressekontakt:Ingo Pauling, Direktor sportwetten.de GmbH+49 211 78 17 82-35unternehmen@sportwetten.deOriginal-Content von: sportwetten.de, übermittelt durch news aktuell