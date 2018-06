sportwetten.de setzt auf Zwillings-Power² und Handstand-Rekordhalter (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Die sportwetten.de GmbH hat nach dem Zusammenschluss mit dem DVVund der Techniker Beach Tour zwei Beachvolleyballteams unter Vertraggenommen. Die Paarungen sind David & Bennet Poniewaz, als auch diegebürtigen Berlinerinnen Lena und Sarah Overländer. Zusätzlich kameine Kooperation mit dem amtierenden Handstand-Rekordhalter AndreasBind zustande, der bei einigen Events für Unterhaltung sorgen wird.Die Poniewaz-Brüder gehören zu den Top 10 der nationalen Ranglisteund zählen zu den größten Herausforderern der Nationalteams. Dasjunge Overländer-Team gilt als das chancenreichste Nachwuchsteam derTour. Mit dem 1. Platz in Heiligenhaus konnten sie dies bereits unterBeweis stellen. Lena Overländer konnte sich im Februar zudem alserste Deutsche Meisterin im Snow Volleyball verewigen.Ingo Pauling, Direktor sportwetten.de GmbH: "Wir sind stolz, genaudiese beiden Beach-Teams für uns gewonnen zu haben, weil wir fürunsere Unternehmenskommunikation zwei spritzige, humorvolle undsympathische Teams gesucht haben. Die Partnerschaft ist nach unsererKooperation mit dem DVV und der Techniker Beach Tour die perfekteVerbindung in den Spielbetrieb."Handstand-Rekordhalter Andreas Bind ist bei der großen Event-Tourdes Unternehmens mit drei Weltrekordversuchen auf Rasen (Fußball),Sand (Beachvolleyball) und Eis (Eishockey) dabei. Die Rasen-Challengefindet beim diesjährigen Hand in Hand Cup in Kempen am 16. Junistatt, die Sand-Challenge bei den deutschenBeachvolleyballmeisterschaften in Timmendorfer Strand am 01.September und die Eis-Challenge beim Deutschland-Cup im November inKrefeld.Über sportwetten.de:Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotiertenpferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. In Kooperation mitCashpoint aus Wien haben sich 2017 routinierte Spielmacherzusammengetan. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de sorgt manim deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei allerSeriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelungvom Wettbewerb ab. Ex-Fußballprofi und Kultfigur Ansgar Brinkmannfungiert als Werbebotschafter für die Marke und unterstreicht damitden Claim "Setzt auf Spaß!".Weitere Informationen und Bildmaterial unter www.sportwetten.dePressekontakt:Ingo Pauling, Direktor sportwetten.de GmbH+49 211 78 17 82-37unternehmen@sportwetten.deOriginal-Content von: sportwetten.de, übermittelt durch news aktuell