Düsseldorf (ots) -Der Düsseldorfer Wettanbieter sportwetten.de macht erneut miteiner ungewöhnlichen Aktion auf sich aufmerksam und bietet allenKunden, des von der Insolvenz betroffenen Unternehmens mybet, eineArt "Abwrackprämie".Um den betroffenen Kunden einen Wechsel in den Düsseldorfer Hafenschmackhaft zu machen, bietet sportwetten.de einen attraktiven Bonusin Höhe des 3-fachen Wettguthaben bei mybet. Einzige Voraussetzungist eine Einzahlung von 10 EUR auf das sportwetten.de-Wettkonto unddie Übersendung eines Screenshots an den sw.de-Support, auf dem dasnoch vorhandene mybet-Wettguthaben ersichtlich ist. Die Aktion läuftbis Sonntag, den 16. September 2018."Alle mybet-Kunden müssen sich leider einen neuen Anbieter fürihre Sportwetten suchen. Diesen Weg wollen wir pflastern und bietenallen mybet-Kunden einen sicheren Hafen in Düsseldorf.", so Saschavan Treel, Creative Director von sportwetten.de.Über sportwetten.de: Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter derbörsennotierten pferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. InKooperation mit Cashpoint aus Wien haben sich 2017 routinierteSpielmacher zusammengetan. Mit der evidenten Domainwww.sportwetten.de sorgt man im deutschsprachigen Raum fürUnterhaltung und hebt sich - bei aller Seriosität - durch humorvolleAktionen und innovative Datenveredelung vom Wettbewerb ab.Ex-Fußballprofi und Kultfigur Ansgar Brinkmann als Werbebotschafterfür die Marke und unterstreicht damit den Claim "Setzt auf Spaß!".