sportwetten.de mit Wett-Angebot zum DEL-Saisonstart 2019/20

Düsseldorf (ots) - sportwetten.de bietet als offiziellerWettpartner der Kölner Haie und des DEB auch in diesem Jahr wiederattraktive Wettquoten zur neuen DEL-Saison an. Mannheim und Münchengehen als Top-Favoriten an den Start.Sollte der Vorjahressieger Adler Mannheim erneut Meister werden,so bietet der Buchmacher die Quote 3,2 an. Ebenfalls Favorit ist indiesem Jahr EHC Red Bull München (Quote 3,2), gefolgt von denEisbären Berlin mit einer Quote von 7,0.Auch die von sportwetten.de gesponserten Kölner Haie (Quote 9,0)könnten mit neuem Trainer Mike Stewart den aktuellen Favoriten Parolibieten.Über sportwetten.de: Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter derbörsennotierten pferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. Mit derevidenten Domain www.sportwetten.de sorgt man im deutschsprachigenRaum für Unterhaltung und hebt sich - bei aller Seriosität - durchhumorvolle Aktionen und innovative Datenveredelung vom Wettbewerb ab.sportwetten.de ist offizieller Partner u.a. von EintrachtBraunschweig, KFC Uerdingen, der Eishockey Nationalmannschaft (DEB),der Kölner Haie, des Deutschen Volleyball Verbandes (DVV) und derBasketball Bundesliga (BBL).