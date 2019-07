sportwetten.de mit Top-Angebot für ESL One Cologne 2019

Düsseldorf (ots) - Passend zum Auftakt der ESL One Cologne, welcheam 05.07.2019 startet, erweitert sportwetten.de sein Angebot auf nochmehr E-Sports-Wetten. sportwetten.de-Kunden können nicht nur Head toHead Wetten abschließen, sondern u.a. auf den Gesamtsieg des Eventssetzen.Die ESL One Cologne 2019 findet vom 05. - 07. Juli 2019 in derLanxess Arena in Köln statt. Insgesamt spielen 16 Teams um insgesamt300.000 US-Dollar. Unter sportwetten.de - E-Sports - Deutschland kannab jetzt gewettet werden.Über sportwetten.de:Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotiertenpferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. In Kooperation mitCashpoint aus Wien haben sich 2017 routinierte Spielmacherzusammengetan. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de sorgt manim deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei allerSeriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelungvom Wettbewerb ab. sportwetten.de ist offizieller Partner u.a. vonVfL Bochum, KFC Uerdingen, der Eishockey Nationalmannschaft (DEB),der Kölner Haie, des Deutschen Volleyball Verbandes (DVV) und derBasketball Bundesliga (BBL).Weitere Informationen und Bildmaterial unter sportwetten.dePressekontakt:Ingo Pauling, Direktor sportwetten.de+49 211 78 17 82-35unternehmen@sportwetten.deOriginal-Content von: sportwetten.de, übermittelt durch news aktuell