sportwetten.de & Ansgar Brinkmann bringen KFC-Fans per Fanbus ins Stadion (FOTO)

Düsseldorf/Krefeld (ots) -Im Zuge einer Marketing-Kampagne der noch jungen Partnerschaftzwischen sportwetten.de und dem KFC Uerdingen wird 50 Fans am27.10.18 in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena ein"Rundum-Sorglos-Paket" zuteil. Der Düsseldorfer Wettanbieter tritt andiesem Spieltag als 'Sponsor of the day' in Erscheinung und hatentsprechende Fan-Aktivierungsmaßnahmen in die Wege geleitet. Unteranderem können 10.000 EUR Wettguthaben vor Ort gewonnen werden.Der Krefelder Fußball-Club Uerdingen 05 e.V. wird am 27.10.18 aufdie Sportfreunde Lotte treffen. Um den Zuschauern ein attraktivesRahmenprogramm bieten zu können, wird es neben des Gewinnspiels eineunterhaltsame Halbzeitshow mit Ansgar Brinkmann samt Grotifant, einenPromotionstand mit Fan-Artikeln und eine Überraschung an denVerpflegungsständen in der Pause geben. In der Halbzeit-Show erhaltendrei ausgewählte Besucher die Chance, 10.000 EUR Wettguthaben zuerspielen.Die 50 Sieger des Gewinnspiels können nach ihrer Anreise von derGrotenburg aus die Begegnung in der VIP-Loge inkl. Vollverpflegungaus bester Perspektive beobachten. Ansgar Brinkmann wird sowohl imBus mitfahren als auch den Fans im VIP-Bereich beiwohnen und ausseinen frühen Anfängen beim KFC berichten."Uns ist bewusst, dass dies keine Top-Begegnung ist, glauben aberan die fußballerische Stärke unseres KFC und hoffen auf einattraktives Spiel", so Ingo Pauling, Direktor von sportwetten.de."Wir wollten noch in diesem Jahr eine große Aktion ins Rollen bringenund proaktiv mit dem KFC in Erscheinung treten. Der Vertrag ist nochdruckfrisch und wir freuen uns endlich durch zu starten - so könnenwir uns zeitnah positionieren und für die Fans als kreativer Partner,der nicht nur auf den Banden steht, sichtbar werden. Der Top-Preis i.H. v. 10.000 EUR Wettguthaben ist ebenfalls außergewöhnlich."Interessierte können sich noch bis zum 22.10.18 per Mail mit ihremsportwetten.de-Benutzernamen um die heiß begehrten Tickets unterfreikarten@sportwetten.de bewerben.Über sportwetten.de:Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotiertenpferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. In Kooperation mitCashpoint aus Wien haben sich 2017 routinierte Spielmacherzusammengetan. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de sorgt manim deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei allerSeriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelungvom Wettbewerb ab. Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann fungiert alsWerbebotschafter für das Unternehmen und unterstreicht dabei denClaim "Setzt auf Spaß!".