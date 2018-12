sporttotal.tv jetzt als neue App für alle Sportarten auf allen mobilen Endgeräten (FOTO)

Köln (ots) -Mit der neuen, kostenfreien App von sporttotal.tv ist dasLive-Streaming des Lieblingsvereins ab sofort auf allen mobilenEndgeräten möglich - sowohl für das Betriebssystem Android wie auchfür iOS. Dafür hat sporttotal.tv eine eigene App entwickelt, die dievermarktbare Reichweite des Angebots deutlich erhöht. So kann derUser künftig seinem Lieblingsteam folgen und findet dazu alle Clips,Highlights und (Live-)Videos on Demand für verschiedene Sportartenwie Fußball, Volleyball, Basketball, Feldhockey und Eishockey. Alleinin diesem Jahr hat sporttotal.tv über 5.000 Sportevents gestreamt.Berliner Digital Lab entwickelt Analyse-FeaturesMit einer speziellen Technologie überträgt sporttotal.tv Spiele inhoher Qualität und vollautomatisch. Der Zuschauer kann über die imBerliner Digital Lab der SPORTTOTAL AG entwickelte App selbst Regieführen und die Perspektive bestimmen. Das Berliner Entwicklerteamliefert Innovationen, entwickelt alle Technologien und Produkte rundum die Plattform sporttotal.tv und baut schrittweise Analyse-Featuressowie interaktive Tools für die wachsende Sport-Community auf. "UnserDigital Lab trägt durch eigene Entwicklungen wie die neue App ganzwesentlich dazu bei, unser Unternehmen wertvoller zu machen", soPeter Lauterbach, CEO der SPORTTOTAL AG.Über sporttotal.tvDie sporttotal.tv gmbh ist eine 100-Prozent-Tochter der KölnerSPORTTOTAL AG. Gemeinsam mit den Regional- und Landesverbänden imFußball stattet sie Vereine in Deutschland von der vierthöchstenSpielklasse abwärts mit einer speziellen Technologie aus, die eserlaubt, Spiele in hoher Qualität und vollautomatisch zu übertragen.Auch andere Sportarten wie Volleyball, Hockey und Eishockey nutzenmittlerweile die Technologie. Der Zuschauer kann z.B. über die App(kostenlos im Store) selbst Regie führen und die Perspektivebestimmen. sporttotal.tv kooperiert mit dem reichweitenstärkstenAmateurfußballportal FUSSBALL.DE, das vom DFB und seinenLandesverbänden betrieben wird. Die Nutzung des Angebots istkostenfrei, das Portal finanziert sich durch Werbeerlöse.Mittlerweile hat sporttotal.tv über 450 Kamerasysteme bei Vereinenaus 24 Verbänden installiert und über 5.600 Spiele gestreamt. In derRückrunde der Saison 2016/17 startete das Projekt mit einerPilotphase in Bayern und Niedersachsen. Am Spielfeld ist eineeinzigartige und vollautomatisierte 180-Grad-Kamera-Technologieinstalliert. Als Gründungspartner unterstützen Allianz Deutschland AGsowie Telekom Deutschland die sporttotal.tv gmbh. BILD istMedienpartner und hat seit der Rückrunde der Saison 2016/2017 einewöchentliche Highlight-Show zu den von sporttotal.tv aufbereitetenSpielen im Programm. Zusätzlich ist Hyundai exklusiverAutomobilpartner und mit Formaten wie dem "Hyundai - Amator desMonats" vertreten. Seit Oktober 2018 überträgt sporttotal.tv zudemSpiele aus den Volleyball-Bundesligen der Frauen und Herren.Pressekontakt:sporttotal.tvAlexander Neyer+49 (0)211 78877 572alexander.neyer@sporttotal.tvOriginal-Content von: sporttotal.tv, übermittelt durch news aktuell