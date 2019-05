sporttotal.tv erweitert Sportangebot mit Futsal

Köln (ots) -- Kamerasysteme bei VfL 05 Hohenstein-Ernstthal installiert- Fußball- und Futsal-Spiele aus dem HOT-Sportzentrum des VfLkünftig live auf sporttotal.tvDie sporttotal.tv gmbh, eine 100%ige Tochtergesellschaft derSPORTTOTAL AG und Deutschlands größteMulti-Sports-Streaming-Plattform, erweitert das Sportangebot undstreamt künftig auch Spiele im Futsal, eine vom WeltfußballverbandFIFA anerkannte Variante des Hallenfußballs, die auch in Deutschlandimmer mehr Fans findet.Der VfL 05 Hohenstein-Ernstthal wird die innovativeÜbertragungstechnologie von sporttotal.tv sowohl für die Übertragungder Heimspiele seiner Fußball- als auch seiner Futsal-Mannschaftnutzen. Dafür wurde das HOT-Sportzentrum des Vereins mit zweivollautomatischen Kamerasystemen ausgestattet. Heimspiele derHerren-Fußballmannschaft aus der NOFV Oberliga-Süd als auch dieHeimpartien der Futsal-Herren aus der NOFV Regionalliga sind damitkünftig auf sporttotal.tv zu sehen.Futsal startet auf sporttotal.tv mit RekordmeisterSeit 2013 ist die Futsal-Herrenmannschaft NOFVFutsal-Rekordmeister und jeher bei den Playoffs des DeutschenFußball-Bundes bzw. seinem Vorgängerwettbewerb, dem DFB Futsal Cup,ununterbrochen am Start. Die Spiele der Fußball- und derFutsal-Mannschaft des VfL 05 werden auf dem Online-Portal sowie inder App von sporttotal.tv frei abrufbar sein- live und on demand.Höhere Breitenwirkung durch MedialisierungAlexander Neyer, Head of Sports der sporttotal.tv: "Ein absolutesNovum für uns: Mit dem VfL 05 Hohenstein-Ernstthal begrüßen wir nichtnur einen starken NOFV-Oberliga-Fußballverein, sondern auch einen derbesten deutschen Futsal-Klubs bei uns auf sporttotal.tv. Mit Futsalerweitern wir zudem konsequent das Sportangebot auf unsererPlattform."Heiko Fröhlich, 1.Vorsitzender VfL 05 Hohenstein-Ernstthal: "Wirkönnen als Verein unseren Fans sowohl im Fußball als auch im Futsaldurch die Übertragungen auf sporttotal.tv einen noch besseren Servicezu bieten. Ich bin außerdem sicher, dass Futsal als Sportart durchdiese Medialisierung weitere Fans gewinnen wird."Live-Übertragung aus dem HOT-Sportzentrum am 2. JuniAm Sonntag, den 2. Juni 2019 überträgt sporttotal.tv die Partieder Fußballmannschaft des VfL Hohenstein-Ernstthal gegen denLudwigsfelder FC live aus dem HOT-Sportzentrum. Anstoß ist um 14 Uhr.Die sporttotal.tv gmbh ist eine 100-Prozent-Tochter der KölnerSPORTTOTAL AG und Anbieter der in Deutschland führendeSport-Streaming und Video-on-Demand-Plattform sporttotal.tv. DasUnternehmen stattet Fußballvereine von der vierthöchsten Spielklasseabwärts sowie Sportvereine der Sportarten Volleyball, Hockey undEishockey mit einer speziellen Kameratechnologie aus, die es erlaubt,Spiele in hoher Qualität vollautomatisch zu übertragen. Der Zuschauerkann z. B. über die kostenlose App selbst Regie führen und diePerspektive bestimmen. Mittlerweile hat sporttotal.tv knapp 500Kamerasysteme bei Vereinen aus 22 Verbänden installiert und über 8000Spiele gestreamt. sporttotal.tv wird von namhaften Partnernunterstützt: Allianz Deutschland und Telekom Deutschland sindGründungspartner, FUSSBALL.DE ist Kooperationspartner, BILD istMedienpartner und Hyundai ist exklusiver Automobilpartner derPlattform.www.sporttotal.tvPressekontakt:Maureen StumManager PR & Media Cooperationssporttotal.tv gmbhAm Coloneum 250829 KölnGermanyT: +49 221 78877 549E: maureen.stum@sporttotal.tvOriginal-Content von: sporttotal.tv, übermittelt durch news aktuell