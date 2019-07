sporttotal produziert exklusive Doku-Serie über Viktoria Köln (FOTO)

Köln (ots) -- Fünfteilige Serie ab 18. Juli exklusiv auf www.sporttotal.tv- "Viktoria" inklusive Sneak-Preview des Herzschlag-Saison-Finalesam 9. August im Kölner Sommerkino34. Spieltag der Regionalliga West. Im Sportpark Höhenberg läuftdie 66. Spielminute der Partie Viktoria Köln gegen BorussiaMönchengladbach II. Viktoria-Kapitän Mike Wunderlich verwandelt. EinStrafstoß, der die Eintrittskarte in die 3. Fußball-Liga bedeutet.Eine Szene, die den Fans der Viktoria noch lange Gänsehaut bereitenwird und die sie ab dem 18. Juli exklusiv auf sporttotal.tv und am 9.August - inklusive einer Sneak-Preview des Herzschlag-Saison-Finalesin den Folgen 4 und 5 - im Sommerkino in Köln noch einmal hautnahnacherleben können.In Kooperation mit Viktoria Köln hat sporttotal den Kampf um denAufstieg in einer fünfteiligen Dokumentation festgehalten. DieDoku-Serie "Viktoria" gewährt sowohl den Fans als auch allenFußball-Begeisterten bislang unbekannte, ungeschminkte Einblickehinter die Kulissen eines Fußballvereins und bietet zugleich eineneinzigartigen Rückblick auf die Saison 2018/19.So nah dran wie nie zuvor: sporttotal zeigt die Mannschaftzwischen Hoffen und Bangen, bei Erfolgen und Niederlagen und währendemotionaler Kabinenansprachen - seltene Bilder aus dem Alltag einesKölner Regionalligisten und ein eindrückliches Portrait des großenTraums vom Aufstieg in die 3. Liga.Alexander Neyer, Head of Sports der sporttotal.tv gmbh: "So einspannendes Finale in der Regionalliga West gab es seit Jahren nichtmehr. Wir sind sehr stolz, exklusive und vor allem starke,authentische Einblicke hinter die Kulissen von Viktoria Köln zugeben. Faszinierend von Anfang an, mit einigen unerwarteten undpersönlichen Geschichten - extrem emotional abgebildet. Für alleFußball-Begeisterten eine großartige Dokumentation."Ab dem 18. Juli wird wöchentlich exklusiv eine Folge derfünfteiligen Doku auf sporttotal.tv zu sehen sein. Die komplette Dokuinklusive einer Sneak Preview der Folgen 4 und 5 ist am 9. August ab19 Uhr im Sommerkino im Rheinauhafen Köln zu sehen. Für Fans undFußballbegeisterte stehen 300 Karten im freien Verkauf zur Verfügung.Informationen und Tickets finden Sie auf: www.openairkino.koelnÜber sporttotal.tvDie sporttotal.tv gmbh ist eine 100-Prozent-Tochter der KölnerSPORTTOTAL AG und Anbieter der in Deutschland führendeSport-Streaming und Video-on-Demand-Plattform sporttotal. DasUnternehmen stattet Fußballvereine von der vierthöchsten Spielklasseabwärts sowie Sportvereine der Sportarten Volleyball, Hockey,Basketball, Futsal und Eishockey mit einer speziellenKameratechnologie aus, die es erlaubt, Spiele in hoher Qualitätvollautomatisch zu übertragen. Mittlerweile hat sporttotal über 540Kamerasysteme bei Vereinen aus 22 Verbänden installiert und über9.500 Spiele gestreamt. sporttotal wird von namhaften Partnernunterstützt: Allianz Deutschland und Telekom Deutschland sindGründungspartner, FUSSBALL.DE ist Kooperationspartner, BILD istMedienpartner und Hyundai ist offizieller Partner der Plattform.www.sporttotal.tvPressekontakt:Maureen StumManager PR & Media Cooperationssporttotal.tv gmbhAm Coloneum 250829 KölnGermanyT: +49 221 78877 549E: maureen.stum@sporttotal.tvOriginal-Content von: sporttotal.tv, übermittelt durch news aktuell