sporttotal: Relaunch der Streamingplattform (FOTO)

Köln (ots) -- Konsequente Umsetzung des Multi-Sports-Ansatzes- Deutlich verbesserte User-Experience- Re-Branding: klar und dynamisch für den SportDeutschlands größte Multi-Sports-Streaming-Plattformwww.sporttotal.tv erscheint ab sofort im neuen Look: flexibel,dynamisch - und offen für das internationale Wachstum. Das istentscheidend, denn sporttotal hat bereits die Expansion nach Belgienund Frankreich angekündigt. Weitere europäische Länder sollen folgen.Mit dem Relaunch der Website und der Einführung eines neuenMarkenlogos schärft sporttotal den Markenauftritt als führendesportartenübergreifende Plattform für Vereine, Spieler und Fans -eine Marke, die allen Sportarten ein Zuhause gibt.Neben inhaltlichen Optimierungen sind die Struktur und dieÜbersichtlichkeit der Plattform grundlegend an die Bedürfnisse derUser angepasst worden. Die Startseite bietet alle wichtigen Inhalteauf einen Blick - eine übersichtliche Navigation nach Sportartenermöglicht Fans den direkten Zugang zu ihrem Lieblingssport. In dernutzeroptimierten Struktur der Unterseiten findet der User unteranderem Highlight-Videos, die jeweils neusten Spielbegegnungen sowieviele weitere Inhalte. Die Suche wurde ebenfalls deutlich optimiert -so lassen sich Videos und Inhalte von Ligen oder Vereinen schnellerfinden. In den nächsten Monaten folgen zahlreiche weitere Features,die insbesondere das User-Engagement noch weiter stärken werden.Caroline Päffgen, Director der sporttotal.tv gmbh: "sporttotal isteine innovative, dynamische und junge Marke, die sich in unsererneuen, user-optimierten Plattform widerspiegelt. Neben einer modernenOptik haben wir den Fokus auf den Mehrwert für unsere User gelegt."Über sporttotal.tvDie sporttotal.tv gmbh ist eine 100-Prozent-Tochter der KölnerSPORTTOTAL AG und Anbieter der in Deutschland führendeSport-Streaming und Video-on-Demand-Plattform sporttotal. DasUnternehmen stattet Fußballvereine von der vierthöchsten Spielklasseabwärts sowie Sportvereine der Sportarten Volleyball, Hockey,Basketball, Futsal und Eishockey mit einer speziellenKameratechnologie aus, die es erlaubt, Spiele in hoher Qualitätvollautomatisch zu übertragen. Mittlerweile hat sporttotal.tv über540 Kamerasysteme bei Vereinen aus 22 Verbänden installiert und über9.500 Spiele gestreamt. sporttotal wird von namhaften Partnernunterstützt: Allianz Deutschland und Telekom Deutschland sindGründungspartner, FUSSBALL.DE ist Kooperationspartner, BILD istMedienpartner und Hyundai ist offizieller Partner der Plattform.www.sporttotal.tv