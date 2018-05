sphingotec expandiert Portfolio um POC-Testplattform

Hennigsdorf/San Diego (ots) - sphingotec GmbH bietet seineBiomarker bio-ADM® und penKid® zur Prädiktion, Diagnose undÜberwachung von septischem Schock, Blutrückstau (Kongestion) beiakuter Herzinsuffizienz und akuter Niereninsuffizienz künftig auf derNEXUS IB 10 Point-of-Care (POC)-Testplattform an- penKid® ermöglicht erstmals eine zeitnahe Diagnose undÜberwachung der Nierenfunktion, bio-ADM® misst die endothelialeFehlfunktion, die septischem Schock und Kongestion bei akuterHerzinsuffizienz vorausgeht- Die Vor-Ort-Testung von penKid® und bio-ADM® bietet Notfall- undIntensivmedizinern Vorteile bei der Diagnose, Überwachung undTherapiesteuerung von akutem Nierenversagen, septischem Schockund Kongestion bei akuter HerzinsuffizienzDie Diagnostikfirmen sphingotec GmbH (Hennigsdorf) und Nexus Dx(San Diego) kombinieren ihre Innovationen zwecks Vermarktung derCE-zertifizierten Akutbiomarkern penKid® und bio-ADM® von sphingotecauf der Nexus' POC-Immuntestplattform IB10. Details der Transaktionsind vertraulich und wurden nicht veröffentlicht. Die Kombinationverspricht eine substanzielle Verbesserung der Entscheidungsfindungin Notaufnahmen und Intensivstationen. Die Verschmelzung beiderTechnologien unter dem Dach der Holding Polaris MediNet., LLCgestattet Notfallmedizinern auf Basis von Vollblut erstmalsminutenschnell die Entwicklung von septischem Schock zu überwachen,die Nierenfunktion in Akutsituationen zu erfassen und die bishernicht diagnostizierbare residuale Kongestion - die Hauptursache fürWiedereinweisung und Mortalität nach Entlassung vonHerzinsuffizienzpatienten - zu diagnostizieren und dieTherapiesteuerung zu verbessern. Jedes Jahr sterben 8 MillionenMenschen an Sepsis, darunter 700.000 durch akutes Nierenversagen(Acute Kidney Injury, AKI). Sepsis verursacht allein imUS-Gesundheitswesen direkte Kosten von 24 Mrd. US$ pro Jahr. Diejährlichen US-Gesundheitsausgaben von 31 Mrd. US$ fürHerzinsuffizienz sollen sich bis zum Jahr 2030 verdoppeln.Das Vermögen von bio-ADM® akutes Kreislaufversagen (Schock) inSepsis-Patienten verlässlich zu prädizieren sowie residuale,Diuretika-resistente Kongestion vorherzusagen, wurde von sphingotecin klinischen Studien mit mehr als 20.000 Patienten kaukasischer undasiatischer Herkunft belegt[1][2][3]. Für den NierenfunktionsmarkerpenKid® wurde gezeigt, dass dieser Nierenfehlfunktion verlässlichvorhersagt, diagnostiziert und ihre Entwicklung überwacht [4][5][6].penKid® ist ein Surrogatmarker, der die zeitnahe Überwachung derEchtzeit-Nierenfunktion (tatsächliche glomeruläre Filtrationsrate,GFR) in Akutsituationen ermöglicht.Die Nexus IB10 POC-Plattform ist ein einfach zu handhabendesPOC-System, das eine präzise und genaue Biomarkerdetektion ausVollblut gestattet und daher hervorragend für den Einsatz inNotaufnahmen und Intensivstationen geeignet ist."Wir freuen uns sehr, in Kürze mit dem Vertrieb unserer Biomarkerfür die Akutversorgung auf einer hervorragenden POC-Testplattform zubeginnen", sagte Dr. Andreas Bergmann, Gründer und Geschäftsführerder sphingotec GmbH.Pressekontakt:sphingotec GmbHTel. +49-(0)3302 20565-0info@sphingotec.deOriginal-Content von: Sphingotec GmbH, übermittelt durch news aktuell