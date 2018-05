Die spanische Verfassung ist keine moralische Legitimation für Gewalt gegen Katalanen

München (ots) - "Das erste Gesetz eines Staates, gemeinhin alsVerfassung bezeichnet, wird in letzter Zeit oft zitiert, wenn dieMächtigen Gewalt gegen Einzelne rechtfertigen. SpaniensZentralregierung rechtfertigt damit sogar die Inhaftierung gewählterkatalanischer Volksvertreter, weil sie einen Beschluss des Parlamentsumgesetzt haben", stellt Dr. Stephan Ring, Jurist und Vorstand desLudwig von Mises Instituts Deutschland, fest. Juristisch ist eineVerfassung die einzige Legitimation der Gewaltanwendung des Staatesgegen seine Bürger. Als Übereinkunft braucht sie die Zustimmung derbetroffenen Bürger. Ring weist jedoch darauf hin, dass es schon keineVerfassung gebe, der 100 Prozent der von ihr Betroffenen zugestimmthaben. Dazu ist zu hinterfragen, mit welcher Berechtigung dieGroßeltern für noch nicht geborenen Nachkommen die Verfassung fürZeiten, in denen die Großeltern längst verstorben sind, vereinbarensollen. Das Mehrheitsprinzip würde eine immer wieder neue Abstimmungverlangen.Anarchie kann, oder besser darf, hier nicht die Antwort sein,konstatiert Ring und unterstreicht die unabdingbare Notwendigkeiteiner praktikablen Lösung. Seine Ausführungen verdeutlichen, dassdiese in anderen Ländern bereits existiert. So hat beispielsweiseEngland, von der sehr kurzen Magna Charta abgesehen, die dem Bürgerim Übrigen nur Rechte gewährt, keine Verfassung. Jedes Parlament kannmit einfacher Mehrheit nahezu alles regeln.Und da sind die Schweizer, die als Bürger direkt und jederzeitüber jedes Thema eine Verfassungsänderung herbeiführen können. BeideExtreme, keine Verfassung und jederzeitige Anpassung durch bürgerlichinitiierte Mehrheitsentscheidung, lösen das Problem. In beidenLändern ist zu jeder Zeit die staatliche Gewaltanwendung zumindestdurch das Mehrheitsprinzip moralisch legitimiert. In Spanien undübrigens auch in Deutschland ist sie dies leider nicht, gibt Ring zubedenken.Das Ludwig von Mises Institut Deutschland hat auf seiner Homepagewww.misesde.org Rings kompletten Kommentar veröffentlicht.Die spanische Verfassung ist keine moralische Legitimation fürGewalt gegen Katalanen https://www.misesde.org/?p=18644Konferenz 2018 des Ludwig von Mises Instituts DeutschlandAm 15. September 2018 veranstaltet das Ludwig von Mises Institutseine Jahreskonferenz zum Thema Politik zwischen Wirklichkeit undUtopie. Die Konferenz bietet finanz- und wirtschaftsinteressiertemPublikum Einblicke in fundiertes Insiderwissen.Alle Details zur Veranstaltung und Anmeldung unter:http://www.misesde.org/?p=18113Pressekontakt:Wordstatt GmbHDagmar MetzgerTel: +49 89 3577579-0Email: info@wordstatt.deOriginal-Content von: Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuell