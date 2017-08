"soundleaves": Modulare und hochwirksame Akustikpaneele in organischem Lindenblatt-Design jetzt auch in Deutschland erhältlich

Berlin (ots) -Flexibel anwend- und frei kombinierbar: Die innovativenAkustiklösungen ermöglichen maximale Gestaltungsfreiheit und optimaleRaumakustik"soundleaves", die modularen und effizienten Akustikpaneele imorganischen Lindenblatt-Design, sind ab sofort auch in Deutschlanderhältlich. Das Einzigartige an "soundleaves": Die in diversenFarben, Größen und Bezugsstoffen für die Wand, Decke, den Boden undTisch verfügbaren Akustikelemente verfolgen ein ganzheitlichesDesignkonzept. So vereinen sie erstmals hochwirksame akustischeFunktionalität mit biophilem Design und flexibler Anwendung - für einHöchstmaß an Gestaltungsfreiheit und eine optimale Raumakustik. Fürdieses innovative Zusammenspiel von maximaler Schallabsorption undanspruchsvoller Formensprache wurde "soundleaves" mit dem Red DotDesign Award 2017 ausgezeichnet."Wir sind sehr stolz darauf, Architekten, Designern undInneneinrichtern mit unseren 'soundleaves' als erster Anbieter aufdem Markt eine ganzheitliche Akustiklösung anbieten zu können, die inihrer Grundidee weit über die rein akustischen Aspekte hinausgeht",sagt Birte Leisten, Geschäftsführerin der Incatro Raumakustik DesignGmbH. "Als handgefertigte Readymade-Produkte sind die modularen'soundleaves' flexibel einsetzbar, können frei miteinander kombiniertwerden und ergänzen sich somit optimal bei den vielfältigenAnforderungen an eine bestmögliche Raumakustik. Und dank des derNatur nachempfundenen Lindenblatt-Designs leisten sie auch einenwertvollen Beitrag für eine positive Atmosphäre und das Wohlbefindenim Raum."Ausgezeichnete Schallabsorber: akustische Leistungsfähigkeitnachgewiesen"soundleaves" bestehen aus ein- bzw. doppelseitigemPolyesterschaum (je 50 mm) mit integriertem Akustikkern alsSchallstopper. Sowohl das Material als auch die einzelnenAkustikpaneele wurden von unabhängigen Akustiklabors getestet undnach der ISO-Norm 11654 als A-Klasse-Absorber mit einem Alpha-w-Wertvon 1,0 sowie dem Schallabsorptionswert (engl. Noise ReductionCoefficient) von 0,90 klassifiziert. Demnach absorbieren die"soundleaves" 90 bis 95 Prozent des Schalls - der höchste Wert, deraktuell in der Raumakustik für bessere Sprachverständlichkeit,Schall- und Nachhalldämpfung sowie Geräuschpegelreduzierung erreichtwerden kann (für weitere Infos und Grafiken siehe beiliegendeFaktenbroschüre). Somit tragen die innovativen Akustikpaneelemaßgeblich dazu bei, Lärm- und Stresspegel zu reduzieren und dieKonzentrationsfähigkeit, Kreativität und Produktivität sowie dasWohlbefinden zu fördern.Effiziente Raumakustik trifft organische ÄsthetikDie "soundleaves"-Akustiklösungen bieten durch die freibeweglichen Module der vier verfügbaren Serien WALL, AIR, FLOOR undDESK ein ganzheitliches Designkonzept, das sämtliche essentielleBereiche der Raumakustik - von der Wand über die Decke und den Bodenbis hin zum Tisch - wirkungsvoll abdeckt. Somit wird nicht nur eineoptimale Raumakustik gemäß den Erfordernissen des jeweiligen Raumsgewährleistet, sondern durch die asymmetrisch-biophileLindenblatt-Form der "soundleaves" auch einem einheitlichen Designmit hohem Anspruch an Ästhetik entsprochen.Sind also als störend empfundene Schallquellen nahe gelegen (wieetwa zwischen Schreibtischen), schafft die flexible und freibewegliche DESK-Serie (Maße H/B/T: 670/640/110 mm) Abhilfe. FürZonierungen im (Groß-)Raum hingegen bietet sich die in zweiAusführungen erhältliche FLOOR-Serie (Maße H/B/T: 1800 bzw.1500/1100/110 mm) an. Um generell den Grundgeräuschpegel im Raumeffektiv zu reduzieren, stehen die Paneele der insbesondere für hoheRäume geeigneten AIR-Serie (Maße H/B/T: 660/570/110 mm) sowie derWALL-Serie (Maße H/B/T: 660/570/59 mm) zur Verfügung. Dabei könnendie einzelnen Akustikelemente im Raum flexibel und frei miteinanderkombiniert werden und ermöglichen somit eine lockere Anordnung, diesich jederzeit an die jeweiligen Arbeitserfordernisse anpassen lässt.Wechselwirkung: Natürlicher Wollfilz oder individuell bedruckbarerSilencio®-BezugsstoffUm die "soundleaves" den Raumgegebenheiten undGestaltungskonzepten noch besser anpassen und unterschiedlicheWahrnehmungsimpulse setzen zu können, sind die Akustikpaneele in zweiunterschiedlichen Bezugsstoffen erhältlich. Im Grundmodell bestehtdie Oberfläche aus schwer entflammbarer Schafschurwolle mitnaturentlehnten Farben. Diese wirken warmherzig, weich und formschönund fördern Ruhe, Sicherheit und Kreativität.Der leicht seidenglänzende, dreidimensional wirkendeSilencio®-Bezugsstoff folgt hingegen einem ästhetisch klaren, reinenund eleganten Designstil. Durch die edle und moderne, aber auchoriginelle und unkonventionelle Wirkung des in Weiß, Silber undSchwarz verfügbaren Bezugsstoffs eignet er sich vorrangig, umelegante, neutrale und zurückhaltende Umgebungen zu kreieren. Dabeikann das Silencio®-Material auch nach eigenen Vorstellungen imDigitaldruck in Serie oder als Einzelstück bedruckt werden. AlleElemente lassen sich identisch oder individuell gestalten, umspezifische Farbkonzepte und Corporate-Design-Vorgaben problemlosumzusetzen.Die Pressemitteilung, sämtliches Bild- und Videomaterial(©soundleaves) sowie die Foto- und Faktenbroschüre können Sie sichmit folgendem Link herunterladen: https://we.tl/QHqmcBdy4JÜber "soundleaves""soundleaves" sind modulare, hochwirksame und flexibel anwendbareAkustikpaneele. Die innovative Akustiklösung ist in den vierverschiedenen Serien WALL, AIR, FLOOR und DESK erhältlich, die füreine maximale Gestaltungsfreiheit und optimale Raumakustik freimiteinander kombiniert werden können. Durch das marktweiteinzigartige, sich an den Rändern verjüngende Design inorganisch-biophiler Lindenblatt-Form wurden die "soundleaves" jüngstmit dem Red Dot Design Award 2017 in der Kategorie "Büro"ausgezeichnet. Die Akustikpaneele kosten in der Einzelausführungzwischen 500 Euro bis 1.500 Euro. "soundleaves" ist ein Produkt derniederländerischen Incatro Group, die bereits seit zwei Jahrzehntenauf die Entwicklung von Akustiklösungen spezialisiert ist und dasZiel verfolgt, Technik und Design mit hochwertigen Materialien undÄsthetik zu vereinen. Seit Anfang 2017 ist die Incatro Group miteiner Tochtergesellschaft mit Sitz in Berlin vertreten. Birte Leistenist als Geschäftsführerin der Incatro Raumakustik Design GmbH tätig.Weitere Informationen finden Sie unter www.soundleaves.com.Pressekontakt:Für weitere Informationen sowie Bild- und Videomaterial wenden Siesich bitte an:Matthias GrünewaldPressebüro soundleavesc/o public link GmbHT +49 (0)30-44 31 88 - 13E soundleaves@publiclink.deWeitere Informationen:Web www.soundleaves.comFacebook www.facebook.com/soundleaves.incatroXing www.xing.com/xbp/pages/soundleaves-created-by-incatroOriginal-Content von: soundleaves, übermittelt durch news aktuell