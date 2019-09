sonntag corporate finance gibt den Verkauf der InoTec GmbH Organisationssysteme bekannt

Gießen/Wölfersheim (ots) - +++ Drei Gesellschafter veräußern 100 %ihrer Anteile +++ Käufer DATAWIN vergrößert seine Unternehmensgruppe+++ Neuer CEO wird Johannes Boerboom +++ sonntag begleitet dengesamten Verkaufsprozess +++Mit Vertragsunterzeichnung am 14. August 2019 und Wirkung vomselben Tag veräußern die drei Gesellschafter der InoTec GmbHOrganisationssysteme - Peter Schnautz, Jürgen Kaus und FriedhelmSchmidt - insgesamt 100 % ihrer Geschäftsanteile.Auf der Käuferseite erweitert die DATAWIN Gesellschaft fürSystementwicklung mbH ihre Unternehmensgruppe strategisch um einenweiteren Spezialisten. Neuer CEO der InoTec GmbH wird JohannesBoerboom, der bereits seit 2015 die Geschäfte der DATAWIN-Gruppeführt."Wir schätzen die DATAWIN-Gruppe seit vielen Jahren. Die Gesprächehaben uns jederzeit das Gefühl gegeben, dass ein Zusammenschlussnicht nur strategisch Sinn ergibt, sondern dass sich auch dieverfolgten Werte und Unternehmenskulturen sehr ähneln." Mit dieserAussage fassen die drei ehemaligen Gesellschafter die Gründe für ihreWahl des Käufers zusammen.Die Entscheidung, das Unternehmen in der klassischenNachfolgeregelung an einen Branchenexperten zu übergeben, steht amEnde eines Beratungsprozesses, den die sonntag corporate finance mitdem Projektteam Patrick Seip und Niklas Poppelreuter geführt hat.Diesen Prozess bewertet Peter Schnautz wie folgt: "Wir sind froh unddankbar, mit der sonntag corporate finance einen professionellensowie fairen und verlässlichen Partner für den Unternehmensverkaufgefunden zu haben. Auch in schwierigen Phasen hatten wir jederzeitdas Gefühl, uns in den besten Händen zu befinden. Der strukturierteProzess hat es uns letztendlich ermöglicht, den perfekten Käuferauszusuchen."Über sonntagDie sonntag corporate finance ist eines der größteninhabergeführten und bankenunabhängigen M&A-Beratungshäuser imSmall-Cap(KMU)-Bereich. Mit ihrem Team von Experten für Mergers &Acquisitions im bonitätsstarken deutschen Mittelstand berät sonntagcorporate finance ihre Mandanten exklusiv beim Verkauf vonUnternehmen. Die Mission: Unternehmensnachfolgen regeln und damitLebenswerke sichern. Dabei differenziert sich sonntag corporatefinance bewusst von den klassischen Verfahren desUnternehmensverkaufs: Die M&A Spezialisten von sonntag haben die inDeutschland einzigartige Methode der Anonymen Marktwertermittlungentwickelt, mit der sie über ein anonymes Bieterverfahren Kaufpreiseam Markt ermitteln, ohne die Identität der Mandanten preiszugeben.Die Anonyme Marktwertermittlung ersetzt die theoretischeUnternehmensbewertung vollständig.Über InoTecDie InoTec GmbH Organisationssysteme mit Sitz in Wölfersheim istein 1992 gegründeter Hersteller von Hochleistungs-Scannern mit heute43 Mitarbeitern. Die InoTec-Geräte sind in der Lage, großeDokumentenmengen präzise und in kurzer Zeit zu erfassen.Einsatzgebiete sind deshalb typischerweise das Versicherungs-,Steuer- und Gesundheitswesen oder auch die Logistikbranche. Herz derProduktpalette sind die SCAMAX® Scanner der Serien 4x3, 6x1 und 8x1.Der Durchsatz der Scanner reicht von 90 Images simplex bis 600 Imagesduplex pro Minute. Die InoTec-Scanner werden in Deutschland überSystemintegratoren und weltweit über Partner vertrieben.Über DATAWINDie DATAWIN GmbH hat ihren Sitz in Ergolding, Nähe Landshut, undist Teil der international aufgestellten UnternehmensgruppeDATAGROUP. Das Unternehmen entwickelt, konstruiert und fertigt seitüber 30 Jahren Hochleistungsscanner und Markierungsbelegleser sowiederen Komponenten als Teilprodukte. Die Scanner der DATAWIN und ihrerSchweizer Tochter Axiome Alpha SA finden weltweit Einsatz bei Wahlen,Abstimmungen und Multiple-Choice-Tests, in der Dokumentenarchivierungund im Qualitätsmanagement.Pressekontakt:Lindenfeld - Agentur für KommunikationTelefon: 069 38980924E-Mail: jochen@lindenfeld.dewww.lindenfeld.deOriginal-Content von: Sonntag Corporate Finance GmbH, übermittelt durch news aktuell