sonntag corporate finance berät die Gesellschafter der Xortec GmbH beim Anteilsverkauf an Beyond Capital Partners

Gießen/Frankfurt am Main (ots) -- Xortec Geschäftsführer Hubert Irka regelt seine Nachfolge- Anteilsverkauf an Beyond Capital Partners ("BCP")- Erfolgreiches Ende eines strukturierten Verkaufsprozesses sonntag corporate finance hat die Gesellschafter der Xortec GmbH beim Anteilsverkauf an den durch BCP beratenen Beyond Capital Partners Fund II beraten. Die Verkäufer, Hubert Irka und Markus Busemann, bleiben mit insgesamt 25 % an dem Unternehmen beteiligt.Xortec ist führender Value Added Distributor für ganzheitliche Videoüberwachungs- und Datenkommunikationslösungen. BCP zählte in der Vergangenheit bereits zwei Value Added IT-Distributoren zu seinem Portfolio und konnte die Verkäufer daher mit einer vielversprechenden und erprobten Wachstumsstrategie überzeugen.Der im Dezember 2020 unterschriebene Kaufvertrag finalisierte einen achtmonatigen strukturierten Verkaufsprozess, den sonntag corporate finance im Auftrag der Mandanten unter Federführung des erfahrenen M&A-Spezialisten Sebastian Ringleb durchführte."Wir haben uns gemeinsam mit den Mandanten bewusst für die Marktbegehung im Frühjahr entschieden, obwohl aufgrund der Corona-Pandemie damals große Unsicherheit am Markt herrschte. Es zeigte sich, dass starke Unternehmen wie Xortec in dieser Zeit aus der Masse herausstachen. Das Interesse an Xortec war bis zuletzt groß" kommentiert Sebastian Ringleb von sonntag corporate finance GmbH.Den Entschluss für den Anteilsverkauf an Beyond Capital Partners begründet Geschäftsführer Hubert Irka wie folgt: "Für uns war eine Partnerschaft auf Augenhöhe ausschlaggebend und wir sind aufgrund der positiven Erfahrungen während der Verhandlungen zuversichtlich, diesen Partner mit Beyond Capital Partners gefunden zu haben. Wir danken Herrn Ringleb und dem Team von sonntag für die ausgezeichnete Arbeit. Für uns war die Transaktionssicherheit im Prozess stets ein hohes Gut, was sonntag während der gesamten Zusammenarbeit gewährleistete."Über Xortec GmbHDie Xortec GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist führender Anbieter für netzwerkbasierte Videoüberwachungs- und Datenkommunikationslösungen. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Vertrieb professioneller Videoüberwachungslösungen und einem umfassenden begleitenden Serviceangebot.Über Beyond Capital PartnersBeyond Capital Partners ist eine Beteiligungsgesellschaft und erwirbt über die von ihr beratenen Fonds Mehrheiten an profitablen mittelständischen Unternehmen aus der DACH Region mit dem Fokus auf die Asset-Light Bereiche Dienstleistung, IT, Software, Healthcare, Lifestyle und Entertainment.Über sonntag corporate financeDie sonntag corporate finance ist eines der größten inhabergeführten und bankenunabhängigen M&A-Beratungshäuser im Small-Cap(KMU)-Bereich. Mit ihrem Team von Experten für Mergers & Acquisitions im bonitätsstarken deutschen Mittelstand berät Sonntag ihre Mandanten exklusiv beim Verkauf von Unternehmen. Die Mission: Unternehmensnachfolgen regeln und damit Lebenswerke sichern. Dank der von sonntag entwickelten und in Deutschland einzigartigen Methode der Anonymen Marktwertermittlung lassen sich über ein anonymes Bieterverfahren Kaufpreise am Markt ermitteln, ohne die Identität der Mandanten preiszugeben. Die Anonyme Marktwertermittlung ersetzt die theoretische Unternehmensbewertung vollständig.Pressekontakt:sonntag corporate financeAnna WolfTelefon: 0641-944 655 37E-Mail: anna.wolf@sonntagcf.comOriginal-Content von: sonntag corporate finance, übermittelt durch news aktuell