"sommermitStil" und "sommerhoch2": 360 Grad Vermarktungskampagnen für ausgewählte EUROPA und EUROPA 2 Kreuzfahrten in 2018

Hamburg (ots) -- Bewerbung von insgesamt zehn Reisen- EUROPA-Kampagne: www.sommermitstil.de- EUROPA 2-Kampagne: www.sommerhoch2.de- Rabatt gilt bei Buchung bis zum 30. November 2017Zwei Luxusschiffe - zwei Sommerkampagnen: Ab sofort bewirbtHapag-Lloyd Cruises ausgewählte Kreuzfahrten der Fünf-Sterne-Plus*Luxusschiffe EUROPA und EUROPA 2 mit den beiden 360 Grad Kampagnen"sommermitStil" und "sommerhoch2". Neben Print-Anzeigen,Online-Banner-Schaltungen und jeweils einem Folder beinhalten dieKampagnen außerdem eigene Websites. Unter www.sommermitstil.de undwww.sommerhoch2.de finden Interessenten neben den besonderenAngeboten auch Informationen zum Schiff, zur Route und zu den Suiten,zusätzlich aber auch Lifestyle- und Insider-Ausflugstipps zu denjeweiligen Reisen.Nachdem die Vermarktungskampagne "sommerhoch2" bereits dreimalerfolgreich für die EUROPA 2 durchgeführt wurde, gibt es in diesemJahr zusätzlich auch ein Pendant für das Schwesterschiff EUROPA.Hinter der Kampagne stecken jeweils fünf unterschiedliche Reisen mitder EUROPA und der EUROPA 2 im Zeitraum von April bis November 2018,die den Gästen inspirierende Erlebnisse in unterschiedlichenDestinationen bieten. Auf den ausgewählten Kreuzfahrten der EUROPAgeht es beispielsweise rund um die Arabische Halbinsel oder insMittelmeer, die EUROPA 2 Trips führen unter anderem nach Südostasien.Neben allen grundlegenden Informationen zu den Routen und Preisenfinden die Gäste sowohl auf den Kampagnen-Websites als auch in denFoldern Geheimtipps für angesagte Hotspots entlang der jeweiligenRoute, besondere Ausflugsvorschläge mit einzigartigen Erlebnissenoder kulturelle Höhepunkte.Im Rahmen der Kampagnen "sommermitStil" und "sommerhochzwei" kannder Gast sich u.a. einen Preisvorteil von bis zu 30 Prozent sichern.Dies ermöglichen die drei Garantie-PreiskategoriensommermitStil-/sommerhoch2-Silber, sommermitStil-/sommerhoch2-Goldund sommermitStil-/sommerhoch2-Platin. Der Rabatt gilt für Buchungenbis zum 30. November 2017.Reisebeispiele:MS EUROPA "sommermitStil": 30. April - 13. Mai 2018 (13 Tage), vonPiräus (Athen)/Griechenland über Nauplia/Peloponnes/Griechenland,Gythion/Peloponnes/Griechenland, Argostoli/Kefalonia/Griechenland,Kerkira/Korfu/Griechenland, Sarande/Albanien, Kotor/Montenegro,Korcula Stadt/Korcula/Kroatien, Trogir/Kroatien, Ravenna/Italien undRovinj/Kroatien nach Venedig/Italien, ab 5.690 Euro pro Person exkl.An- und AbreisepaketMS EUROPA 2 "sommerhoch2": 08. April - 22. April 2018 (16 Tage),von Hongkong/China über Keelung (Taipeh)/Taiwan, Kaohsiung/Taiwan,Manila/Philippinen, Malcapuya Island/Calamian Gruppe/Philippinen,Tagbilaran/Bohol/Philippinen, Kota Kinabalu/Borneo/Sabah/Malaysia undMuara (Bandar Seri Begawan)/Borneo/Brunei nach Singapur, ab 6.990Euro pro Person exkl. An- und Abreisepaket*laut Berlitz Cruise Guide 2017