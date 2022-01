Das sollten Msci-Anleger wissen!

Der Msci-Kurs wird am 12.01.2022, 15:53 Uhr an der Heimatbörse New York mit 553.32 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Diversifizierte Finanzwerte".

Die Aussichten für Msci haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Msci hat mit einer Dividendenrendite von 0,68 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5.03%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kapitalmärkte"-Branche beträgt -4,35. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Msci-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Msci-Aktie sind 4 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Msci aus dem letzten Monat ist "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 686,8 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (553,32 USD) ausgehend um 24,12 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Msci von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Msci erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 38,14 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche sind im Durchschnitt um 15,04 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +23,11 Prozent im Branchenvergleich für Msci bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,45 Prozent im letzten Jahr. Msci lag 23,69 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.